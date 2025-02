Horóscopo semanal del 18 al 24 de febrero de 2025 ¡Todos los signos!

Piscis es el signo más sensible del Zodiaco. De emociones complejas y profundas.



Se siente realizado al ayudar a la gente y establecer vínculos fuertes.

Se enamora rápido.En la primera cita ya quiere casarse.

Es creativo y compasivo. Le gusta hablar de la espiritualidad.

ARIES del 18 al 24 de febrero horóscopo semanal

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Te enterarás de las verdaderas intenciones de aquellos con los que trabajas, o de un allegado con doble cara. Tendrás tiempo de resolverlo. Las cosas saldrán a tu favor. Seguirás en el mismo trabajo, aunque 2025 trae cambios drásticos en tu rumbo laboral. Te llegará un proyecto que te dará grandes satisfacciones y abundancia plena. El amor da un salto cuántico y se instala en tu vida. Temblarás de miedo, pero vale la pena.

Aries

TAURO del 18 al 24 de febrero horóscopo semanal

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

¿Tuviste problemas eléctricos en tus instalaciones, tanto de Internet como de celular, o un sin fin de reparaciones en tu casa u oficina? Es parte del cambio de energía planetaria. Laboralmente, las cosas van bien y mejoran, pero tienes muchos gastos últimamente. Llega un proyecto estelar a salvarte. Tomarás decisiones drásticas respecto a un familiar que necesitará ayuda especial. Por ahora, hay poco entendimiento con la pareja.

Tauro, horóscopos / Canva

GÉMINIS del 18 al 24 de febrero horóscopo semanal

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Aunque hay mejoría laboral, todavía no ves los resultados ni has recibido la cosecha esperada. A partir de marzo tus bolsillos se verán aumentados y así seguirá hasta terminar el año. Llegan excelentes amistades o relaciones, con quienes habrá proyectos deliciosos y muy divertidos. Te enfocarás más en tus metas y sueños, para idear estrategias exactas. Sucede un encuentro amoroso.

Géminis, horóscopos

CÁNCER del 18 al 24 de febrero horóscopo semanal

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Ha mejorado tu ánimo. Le encuentras sentido a la vida. Recuperas la esperanza y pasión por tu trabajo. También empiezan a llegar los proyectos jugosos. Se reestructura tu negocio o la empresa donde laboras. Jefes del pasado vuelven a requerir tus servicios. Ahora enfócate y no te distraigas. En el amor, tendrás que ser verdadero, abrir el corazón y decir solo la verdad para que tu amorcito te vuelva a creer.

Cáncer, horóscopo 2025

LIBRA del 18 al 24 de febrero horóscopo semanal

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Necesitarás hacer un “esfuerzo extra”. Lee más, estudia más, muévete más. Enfócate, sé empático y mucho más dulce con tus palabras. Todo esto constituye tu pasaporte a la mejoría. Si trabajas en casa, tenla limpia y sana energéticamente. Hazle limpia con sahumador, carbón, copal y azúcar, para sacar las energías de miedo y estancamiento. Arréglate y di en voz alta todos los días: “Yo soy la resurrección y la vida aquí y ahora”.

Libra, horóscopos

CAPRICORNIO del 18 al 24 de febrero horóscopo semanal

22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Abócate a los proyectos que sí te dan dinero y son exitosos. Suelta aquellos que solo te quitan tiempo, esfuerzo, salud y no dejan nada. No vale la pena y no cambiará la situación. Llegan viajes de placer muy emotivos y llenos de eventos para recordar en compañía de los que amas. Reaparecen muchas personas de tu pasado. Algunas de ellas fueron tus jefes y volverán a requerir tus servicios. El amor viene de regreso a tus brazos.

Capricornio, horóscopos / Canva

LEO de 18 al 24 de febrero horóscopo semanal

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Has hecho muchos berrinches últimamente, porque tu equipo bajó la disciplina o no siguió tus instrucciones. Recibirás gratificación por parte de amistades e instituciones que se interesan en tus servicios. Este 2025 te moverás de trabajo, empresa o área. Hay muchos eventos sociales, pero estarás hogareño y con ganas de estar contigo mismo. La pareja vuelve a reconquistar tu corazón. Hay gastos imprevistos de familia.

Leo, horóscopos

ESCORPIÓN de 18 al 24 de febrero horóscopo semanal

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Últimamente has recibido muchas lecciones de vida por parte de tus maestros espirituales y no todas han sido cómodas. A veces, sanar requiere entrar en nuestras zonas más oscuras, en nuestros recovecos molestos para volverlos luz. Hay buenaventura y logros en tu zona laboral. No te faltará trabajo todo el año. Te llega el dinero que precisas. Tu pareja regresa después de un ligero alejamiento. Irás al dentista.

Escorpión, horóscopos

ACUARIO de 18 al 24 de febrero horóscopo semanal

21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Si dejaste ir a varios amigos por tus “alucines” o simplemente te alejaste, este es el momento para recuperarlos. Tu empleo está seguro y así seguirá por largo rato, si eres asalariado. Si trabajas por tu parte, empieza la subida rápida después de una merma importante. Hubo conversaciones muy profundas con la pareja. Se dieron cuenta de que ya son personas muy diferentes y se volverán a enamorar.

Acuario, horóscopos

VIRGO de 18 de febrero al 24 de febrero horóscopo semanal

24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Ha sido un buen año de recuperación, tanto en t salud como en tu profesión y tus sentimientos. El año 2025 es aún mejor, así que aprovecha que los astros están a tu favor y avanza. Sube todo lo que puedas en este periodo. Logras un leve aumento de sueldo. Próximamente encontrarás un trabajo perfecto para ti y bien remunerado. En el amor, te abrirás de nuevo a sentir y dejarte amar.

Virgo, horóscopos

SAGITARIO del 18 a 24 de febrero horóscopo semanal

23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Haces grandes esfuerzos para que te rinda el día, trabajar para traer la cosecha a casa. Lo logras. Se anuncian muchos planes y proyectos. Aunque van lentos, mejorarán en el segundo semestre del año. Este 2025 será muy pródigo y ganarás buen dinero. Has tenido ausencias de tus ayudantes menores. Te han retrasado procesos. La familia va por buen camino. El amor está presente y eso vale mucho para ti.

Sagitario, horóscopos / Canva

PISCIS de 18 al 24 de febrero horóscopo semanal

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Hiciste una jugada en tu rompecabezas de vida, ya sea personal o laboral. Esto afectó a muchas personas y se descompuso el panorama. Ya pasó el trago amargo. Ahora hay que esperar a que se calmen las aguas antes de reparar los daños. Si hay mala salud, encuentras los doctores perfectos. Laboralmente, las cosas irán bien y mejorarán, aunque harás berrinches. En el amor, surge una relación maravillosa. Llega dinero.

