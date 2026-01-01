Numerólogo destapa revelaciones para 2026: será el año de los milagros… ¿qué grandes cambios vienen?

Así lo indican los números: Año 2026: Año 10. Año de la transformación: 2 + 0 + 2 + 6 = 10

Este año 10 hay que vivir experiencias que nos lleven al límite, a la resolución total, a la transformación, con nuevas leyes, reformas y métodos. El mundo atravesará una serie de cambios contundentes y radicales en tecnología, economía, política y naturaleza.

El 10 es el número del desarrollo, de la totalidad, del encuentro del hombre con Dios. También de superación e innovación. En el lado positivo, la humanidad estará muy enfocada en el desarrollo espiritual. Tendremos avances y descubrimientos en medicina y ciencia, lo que supondrá el final de algunas enfermedades crónicas que parecían incurables. Habrá congresos que pondrán solución al cambio climático y una nueva integración del hombre con la naturaleza.

Te puede interesar: Horóscopo semanal del 9 al 15 de diciembre del 2025, ¡todos los signos!

Estas son los propósitos más buscados para año nuevo según la IA / Canva

¿Qué pasará en el 2026 según la numerología?

Es el año de las manifestaciones divinas y de los milagros. Tenemos que pedir con mucha fuerza y con mucha fe, pues la divinidad mostrará su poder. Sin embargo, en 2026 se corre el riesgo de romper la alianza divina. La humanidad puede caer en la vanidad de querer superar lo hasta ahora creado y generar con ello crisis económicas, revueltas y manifestaciones sociales.

El riesgo de guerra seguirá latente, pero ahora la amenaza de una guerra tecnológica será la que cause estragos. Las relaciones entre las naciones se volverán más tensas. Algunos países que han luchado por una nueva administración y el derrocamiento del antiguo régimen se verán beneficiados.

Te puede interesar: 3 rituales para abrir caminos, atraer el amor y la salud

Numerología / Archivo TVNotas, Frepepik y Gemini

¿Qué significa que el 2026 sea el número 10 en la numerología?

El número 10 se vincula con la tierra y la justicia. Los cataclismos azotarán con mayor fuerza y habrá terremotos que pueden incluso hundir algunas porciones de tierra.

En cuestiones legales se llegará al final definitivo y se dictarán sentencias. Este año también está marcado por la muerte de líderes políticos y sociales, así como la amenaza para su integridad.

En conclusión: El año 10 nos ofrece 2 opciones: La reconciliación, el encuentro y la integración con la divinidad, o la destrucción por la ambición y la vanidad. Tenemos que aprovechar la energía y la fuerza del año 10 para reconstruirnos y reinventarnos de forma positiva.

Te puede interesar: Más por tu dinero: ¡Año nuevo! descubre si tu billetera celebra o no

Encuentra horóscopos, rituales, notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas y mucho más en la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.

¡Desde la redacción de TVNotas te deseamos un próspero 2026!