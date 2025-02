Horóscopo semanal del 11 al de 16 de febrero de 2025 ¡Todos los signos!

Acuario es el signo de la transformación y la búsqueda de la ciencia.

Le gusta la ingeniería, la electricidad, la libertad, el conocimiento y las letras .



. Es un ser creativo, original, independiente e intelectual.



Es abierto a nuevas ideas. Desea que en el mundo no haya religiones, políticas ni éticas diferentes



Los horóscopos de esta semana para cada signo del Zodiaco.

ARIES, 11 al 16 de febrero, horóscopo semanal

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Aries, pasas por un momento de tristeza e incertidumbre. Las respuestas de ciertas personas no fueron lo que esperabas, pero pronto pasará y serás tú el que determine qué hacer. Te alejarás de ellas con generosidad y empatía. A cambio, llegan nuevas personas muy interesantes con quienes te identificarás, con momentos muy agradables. Hay amores intensos llenos de suspenso. Va lento el mes en lo económico y laboral.

Aries

TAURO, 11 al 16 de febrero, horóscopo semanal

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Los ángeles del agua te motivan a soltar toda rigidez, porque perteneces al elemento tierra. Al fin te liberas de algo muy grande y fuerte, de alguien en especial o de alguna empresa. Un familiar te confesará que se ha equivocado y reconoce tus actos. Te sentirás aliviado y motivado a seguir adelante. Vas con decisión hacia objetivos claros. Escoge bien tus batallas. Enfócate en ganar más dinero para recuperarte.

Tauro, horóscopos / Canva

GÉMINIS, 11 al 16 de febrero, horóscopo semanal

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Recuperas tu poder profesional y personal con mucha fuerza, dedicación y voluntad. Todos tus proyectos lograrán gran éxito y reconocimiento. ¡Más de lo que imaginas! Celebra la vida, relájate y goza. Así atraerás todo lo que anhelas con alta vibra. En el amor, alguien te pedirá disculpas, pero será para manipularte. No creas en sus lágrimas. Si ya estás casado, reanimarán la flama.

Géminis, horóscopos

CÁNCER, 11 al 16 de febrero, horóscopo semanal

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Cáncer, quieres salir de alguna jaula laboral, familiar o personal. La puerta ya está libre, solo falta la decisión de abrir las alas y volar. ¡Es el momento! Todo va lento, pero mejora paso a pasito. Llegan pequeños proyectos que, juntos, te permitirán resolver situaciones económicas que te apremian. Has entrado en acción y ya se empiezan a ver los resultados. El amor a veces lo sientes cercano, pero otras, se aleja sin que sepas la razón

Cáncer, horóscopo 2025

LIBRA, 11 al 16 de febrero, horóscopo semanal

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Libra, quieres hacer cambios radicales en lo que respecta al trabajo. Quizá has sentido cierta hostilidad por parte de jefes o compañeros, pero no es el momento de moverte hasta que construyas algo sólido o consigas algo mucho mejor. ¡Ten paciencia! No hagas caso a humores. Hay sorpresas agradables. Regresa tu creatividad relacionada con arte, literatura o pintura. La economía se sostiene, pero por ahora no hay más.

Libra, horóscopos

CAPRICORNIO, 11 al 16 de febrero, horóscopo semanal

22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Capricornio, atraes a gente influyente que puede ayudarte a resolver asuntos que te preocupan desde hace tiempo. También te otorgarán beneficios como clientes o futuros socios en proyectos de los que te acabas de enterar o que estás a punto de hacer. Tendrás que cambiar de planes sorpresivamente, aunque todo se acomodará en su lugar. Te llega un respiro económico y pagarás todos tus pendientes. Tu pareja te pondrá más atención.

Capricornio, horóscopos / Canva

LEO, 11 al 16 de febrero, horóscopo semanal

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Leo, sientes que todo cambia y que los retos llegaron en racimo, tanto en lo laboral, como en lo económico y personal. La forma de relacionarte con los demás será la clave para solucionarlo. La empatía, volver a confiar y trabajar en equipo, la diplomacia y las relaciones públicas te llevarán al éxito. La vida te pide estructura, orden y continuidad en tus proyectos. Hay cierre e inauguración de ciclos. Hay un sabor agridulce en el amor.

Leo, horóscopos

ESCORPIÓN, 11 al 16 de febrero, horóscopo semanal

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Escorpión, aprovechas la racha productiva que te llegó. Hay excelentes oportunidades y puertas abiertas. A muchos de tus “conocidos” lo único que les importa es la “imagen”. Pronto te darás cuenta con quién cuentas realmente. Traes envidias por tus recientes éxitos. Compra un exfoliante de chocolate para limpiar tu aura al tiempo que atraes abundancia y atractivo sensual. El amor cruza por un muy buen momento.

Escorpión, horóscopos

ACUARIO, 11 al 16 de febrero, horóscopo semanal

21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Acuario, es momento de avanzar en tu carrera. Deja de lado los malos hábitos. Quizá se te va el santo al cielo y pierdes la noción del tiempo. Pasan los meses sin que concretes lo que quieres, o bien, te confías demasiado y crees que las cosas llegarán mágicamente sin que te empeñes en ellas. ¡Cambia tus rutinas! Mejora en mediana escala la economía, porque estás haciendo más mercadotecnia. Un amorcito ya se acerca a ti.

Acuario, horóscopos

VIRGO, 11 al 16 de febrero, horóscopo semanal

24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Virgo, tu magnetismo personal brilla en lo laboral y social, con salidas y encuentros. Hay contratos, papeles y archivos por revisar. En el trabajo no hables de más. Contesta de manera concreta. Algunos proyectos no te cuajaron. No tenías tanta experiencia en ese ramo. Aprende y pronto acertarás. Cuidado con los músculos. Calienta antes de hacer ejercicio y no cargues cosas pesadas. En el amor, se regeneran los vínculos.

Virgo, horóscopos

SAGITARIO, 11 al 16 de febrero, horóscopo semanal

23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Sagitario, este eres rápido mentalmente, pero muy desesperado y quieres que todos vayan a tu ritmo. ¡No debe ser así! Estás rodeado de personas difíciles y te has sentido incomprendido. Esto te causa alteraciones y enfermedades psicosomáticas. Es tiempo de soltarlos y subirte soberanamente a tu propio poder, ¡que es enorme! Empieza la curación en todos sentidos, pero va lenta. Todo irá mejor el segundo semestre del año.

Sagitario, horóscopos / Canva

PISCIS, 11 al 16 de febrero, horóscopo semanal

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Piscis, no te das cuenta, pero estás quisquilloso y malhumorado. Esto ha molestado a los que te rodean, porque das contestaciones fuertes como cuch..... Los desacuerdos familiares te sacarán de tu centro. Contrólate, medita y sé empático. Busca lugares con luz, sol y viento. Así tu

mente se despejará y podrás pensar mejor. Laboralmente, retomas actividades y empieza a llegar mejor economía. No cuajó un amor.

