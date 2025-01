Ritual para atraer trabajo en el Año Nuevo 2025 por Arleth Terán

Arleth Terán, conocida por su papel de villana en la novela Juegos de amor, nos comparte su ritual para atraer trabajo. Según Arleth, “Si lo realizan desde la carencia, será imposible que les llegue el trabajo deseado”. Ella enfatiza la importancia de agradecer al universo por lo que ya se tiene, ya que la gratitud es un signo de abundancia.

Ritual para atraer trabajo en 2025: Materiales necesarios

Para realizar este ritual para atraer trabajo en 2025, necesitarás los siguientes elementos:

Hoja de laurel



Una vela azul



Hoja blanca



Pluma



Vaso de vidrio



Plato



Azúcar



Una cuchara

Arleth Terán, ritual para el trabajo / Liliana Carpio

Procedimiento del ritual para atraer trabajo en 2025

Montar el altar: Coloca el plato en la mesa y forma un círculo de azúcar en el plato. Toma la vela azul y ponla en medio del círculo. Coloca 4 cucharadas de azúcar en el vaso de agua.

Escribir la oración: En la hoja blanca, escribe tu nombre, el puesto deseado y la oración: “Universo, te agradezco y confío en que este trabajo es una bendición para mí y mi familia”. Puedes agregar más detalles si lo deseas. Dobla la hoja en cuatro partes, mirando hacia ti, y coloca una hoja de laurel dentro de la carta.

Intencionar el trabajo: Frota con tus manos la hoja blanca con el laurel, intencionando el trabajo que deseas. Luego, echa ambos objetos (carta y laurel) al vaso de agua con azúcar y enciende la vela azul.

Ritual para atraer trabajo / Liliana Carpio

Significado de los ingredientes del ritual para atraer trabajo en 2025

Vela azul: Ayuda a proteger el entorno, genera paz y tranquilidad, y elimina las malas vibras. Es muy efectiva para obtener un trabajo, un ascenso o crecimiento profesional.



Ayuda a proteger el entorno, genera paz y tranquilidad, y elimina las malas vibras. Es muy efectiva para obtener un trabajo, un ascenso o crecimiento profesional. Azúcar: Considerada un elemento espiritual que ayuda para la buena suerte.



Considerada un elemento espiritual que ayuda para la buena suerte. Hoja de laurel: Tiene una carga energética muy poderosa, ya que es un elemento que sirve para proteger. Ayudará a que la suerte esté de tu lado.

Vela azul / Canva

Reflexiones de Arleth Terán

Arleth Terán nos comparte: “Me encanta dar gracias al universo por todo lo que me ha brindado. Me gusta confiar en que este ritual es una bendición, no solo para mí, sino también para mi familia”. Ella realiza este ritual pensando en las plataformas en las que quiere estar, ya sea cine, teatro, televisión, etc. Estas fechas navideñas las pasará con su familia y seres queridos, agradeciendo por las oportunidades recibidas.

Decreto para atraer trabajo en 2025

“En este año 2025, declaro que todas las puertas laborales se abren para mí. Atraigo oportunidades profesionales que me permiten crecer y prosperar. El universo conspira a mi favor, guiándome hacia trabajos que me llenan de satisfacción y me permiten utilizar mis talentos y habilidades al máximo.

Estoy rodeaa de personas que me apoyan y me inspiran. Cada día, doy pasos firmes hacia mis metas profesionales, con confianza y determinación. Agradezco cada oportunidad que se presenta y confío en que el trabajo perfecto para mí está en camino. Mi carrera florece con éxito y abundancia. Así es, así será".