Famosa villana mexicana de telenovelas así luce después del bótox, ¿Irreconocible?

Le preguntamos a Arleth Teran si se ha sometido a alguna cirugía estética y nos respondió: “Estoy muy contenta con el cuerpo que Dios me dio, pero también creo en las cirugías, los ayunos, los jugos verdes, las máquinas, la buena alimentación, el ejercicio, pilates y todo lo que sea necesario para lucir bien”.

“De hecho, he usado las máquinas que regeneran la piel. Ayudan a mantener el cuerpo en perfectas condiciones por mucho tiempo. Cuando queman la piel, se produce muchísimo colágeno y elastina. Esto hace que tenga mucha más firmeza”.

“Me hago muy seguido estos tratamientos. Sobre todo, porque la gente que nos ve merece que nosotros luzcamos lo mejor posible. Afortunadamente nunca me he vuelto adicta a nada de eso”

Sobre si se ha realizado algún tratamiento invasivo en la cara, dijo: “Por supuesto que sí. Cuando una quiere ponerse bonita, se puede hacer lo que sea. Hay muchas técnicas que podemos realizarnos en el cuerpo. Claro que depende del presupuesto”.

Arleth Teran antes y después / Archivo TVNotas / @arleth_teran111

Arleth Teran asegura que ha gastado mucho dinero en tratamientos estéticos

“He gastado mi dinerito en tratamientos estéticos y me han regalado algunos otros. Siempre los hago con personas de confianza. No me gusta que cualquiera me toque”.

“No le tengo miedo a envejecer y eso que ya tengo mis arruguitas (rie). Cuando no trabajo, me la paso en casa desmaquillada. Tampoco me gusta descuidarme. Siempre trato de mantener mi piel bien hidratada y con mucha higiene”

“Por lo regular me aplico bótox cuando no estoy en proyectos como actriz. Me gusta que mi personaje pueda gesticular. No sería creíble decir ‘te quiero’ o ‘te odio’ y tener la misma expresión siempre”.

Arleth Teran antes y después / Archivo TVNotas / @arleth_teran111

“Por ejemplo, tuve un personaje en Mujeres asesinas que hablaba de las cirugías. Ahí sí me tuve que inyectar bótox en la vida real para que mi cara se viera de cartón y coincidiera con el personaje. Ahorita interpreto a una fiscal. Se vería extraño si tuviera bótox. No tiene tiempo de verse guapa”.

Además, confesó que se tuvo que reducir el busto: “No le temo a someterme a una liposucción más adelante. Es más, me haré todo lo que pueda. Incluso hace unos años, después de que nació mi hijo, me hice una reducción de busto. Me causaba trauma tener mucho. No me sentía cómoda y, la verdad, no me arrepiento de haberlo hecho”.

“Me he vuelto fan de los temas que hablan de prevenir enfermedades o que te dicen cómo sacar los metales pesados del cuerpo. Mi rutina ya no es tanto de belleza sino de salud integral. Todos estamos expuestos a muchas cosas”, concluyó.

Arleth Teran antes y después / Archivo TVNotas / @arleth_teran111

¿Quién es Arleth Teran?

Debutó en 1993 en Televiteatros. Su primera telenovela fue Tú y yo (1996). Le siguieron: Tres mujeres (1999) y Mañana es para siempre (2008), entre otras. Próximamente la podremos ver en Juegos de amor y poder (2025).

En 2002 participó en Big Brother VIP.

En la pantalla grande la vimos en: Milenio, el principio del fin (2000), Mi pequeño gran hombre (2018) y Sexo pudor y lágrimas 2 (2022).

En 2022 formó parte de la serie antológica Mujeres asesinas.

Cuenta con 323 mil seguidores en Instagram.

