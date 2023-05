Arleth Terán habla de su acercamiento con Maribel Guardia luego de la tragedia de Julián Figueroa

Arleth dijo que Maribel es una gran mujer con una fortaleza inmensa y sobre todo profesional, al presentarse a trabajar al teatro, tras lo que le pasó con su hijo.

La actriz Arleth Terán dijo lamentar la partida de este mundo de Julián Figueroa, ya que considera que era un chico muy educado y esa situación la conmovió mucho y sobre todo por lo que pasó su mamá, Maribel Guardia.

Recordemos que Arleth,en 1995, sostuvo un romance con el cantante Joan Sebastián (q.e.p.d), estando casado con Maribel, motivo por el cual se divorciaron.

Arleth Terán mantuvo un romance con Joan Sebastian, mientras él estaba casado con Maribel. / Archivo TVNotas

Fue así que en un encuentro con la prensa, en la inauguración de un restaurante en el Estado de México, llegó Arleth Terán y fue cuestionada sobre la pérdida de Julián y esto fue lo que dijo: “Es un chico que recuerdo con mucho cariño, le tengo mucho aprecio. Lamento muchísimo, me conmovió hasta los huesitos la situación por la que está pasando Maribel”.

Joan Sebastian estuvo en vuelto en la polémica, tras protagonizar un romance extramarital con Arleth Terán, / Instagram: @josemanfigueroa / @julian_f.f

La actriz agregó que admira mucho a Maribel por la entereza de como ha enfrentado toda esta situación.

“De todo corazón le mandé un mensajito, me lo respondió, estuvimos ahí platicando, la verdad ha sido para mí, muy admirable ver la entereza de como ha ido resolviendo todo. La paciencia, la valentía de salir hablar con los medios de su situación”.

La actriz externó su reconocimiento hacia la fortaleza de Maribel Guardia. / Instagram: @arleth_teran111

Y agregó: “sobre todo las mujeres y como mamá no estás preparada y no te lo esperas el perder a un hijo y quedar huérfana de hijo. Afortunadamente Maribel tiene un nieto precioso que es igualito a Julián, me da mucho gusto que sea un aliciente para ella y que deseo de todo corazón que encuentre muchísimos motivos de vida para seguir adelante. Yo se que es muy fuerte, muy espiritual, una mujer que es muy entera, organizada”.

Arleth confesó que la mandó un mensaje a Maribel Guardia y ella se lo contestó. / EDUARDO MEJIA/TVNOTAS

Además la guapa actriz señaló que Maribel es una mujer profesional, pues a pesar de lo que vivió ya salió a trabajar.

“La gente cuando es profesional, se merece todo mi respeto, mi cariño, a toda la familia, a su esposa (de Julián) también, que está muy jovencita, y espero de todo corazón que la tristeza vaya menguando. Que la siga queriendo y la apapache mucho porque si se necesita”.

Así lo dijo Arleth Terán:

En cuanto a la polémica que se hizo en redes sociales por tener un pasado con el ex marido de Maribel, Arleth contestó contundentemente.

“A mi no me interesa lo que haya pasado en las polémicas, porque fue directo con ella, lo que hablen bueno o malo se lo quede la gente. Yo actué de buena fe, y todos los demás comentarios me vienen guangos”.

Arleth Terán le envió sus condolencias a Maribel Guardia, por el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa. / Instagram: @arleth_teran111 y @maribelguardia

Al preguntarle que aprendió de esa situación de Julián, la guapa actriz dijo: “Que disfrutemos la vida al máximo, porque en este plano estamos de paso, y no sabemos en que momento podemos partir, no hay edad. Eso es lo duro de la situación y yo le deseo que Julián se encuentre bien en el plano en el que esté”.