Arleth Terán: reportan saqueo a la casa de su novio mientras celebraban el cumpleaños de él; robaron miles

Durante la tarde de este martes 16 de julio, se reportó un robo que habría sido en la casa del novio de la querida actriz Arleth Terán, ubicada al sur de la Ciudad de México.

Según informó el periodista Carlos Jiménez, el domicilio fue vulnerado mientras celebraban el cumpleaños del novio de Arleth en Polanco.

El reporte del periodista detalla que los ladrones se llevaron aproximadamente 350 mil pesos entre relojes, cadenas y computadoras, entre otros objetos de valor.

Mira: Nicandro Díaz: ¡Descubrimos la última conquista del querido productor... Y no era Mariana Robles!

SAQUEAN CASA del NOVIO de ARLETH TERÁN

La actriz @negrateran festejaba el cumpleaños de su novio en Polanco, cuando les avisaron q entraron a robar la casa en San Jerónimo @ALaMagdalenaC

Se llevaron $350mil, relojes, cadenas, computadoras…@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indaga. pic.twitter.com/lYIFDmXwGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 16, 2024

De acuerdo con lo publicado por Carlos Jiménez, las autoridades de la Ciudad de México ya han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer el robo.

¿Quién es el novio de Arleth Terán?

Arleth Terán, conocida por su trayectoria en telenovelas como ‘Primer amor... a mil por hora’, no ha revelado públicamente el nombre de su actual pareja. La última mención pública sobre su relación es de octubre de 2022, cuando la actriz confirmó estar en una relación con un hombre bastante más joven que ella.

"Él es mexicano de aquí de la ciudad y hace de todo un poco. De verdad (me declaro una c0ugar) y lo digo orgullosamente y no me quejo”, declaró.

Checa: ¿Trampa en MasterChef? Aseguran que se les dio ventajas a Ferka y Jawy y que ¡ella es la ganadora!

Arleth confesó que es una cougar / TVNotas

Nacida el 3 de diciembre de 1976 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Arleth Terán ha destacado no solo en televisión sino también en cine y teatro, consolidándose como una de las figuras más queridas en el espectáculo.

La actriz ha enfrentado diversas polémicas a lo largo de su carrera, incluyendo relaciones mediáticas como la que sostuvo con el fallecido cantante Joan Sebastian.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el avance de las investigaciones, además de que Arleth Terán ni su pareja misteriosa han dado declaraciones al respecto, aunque se sabe que ellos se encuentran bien después de este lamentable hecho.

Puedes ver: Alejandro Maldonado y el Judoman, Eduardo Ávila, terminaron