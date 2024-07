Alejandro Maldonado y el Judoman, Eduardo Ávila, terminaron: “Alejandro fue la persona que amé”

Eduardo Ávila ‘Judoman’, quien es ganador en judo de los Juegos Paralímpicos Beijing 2008 y Río de Janeiro 2016, además de obtener las preseas de bronce en Londres 2012 y Tokio 2020, ahora incursiona en la actuación. El deportista nos platica los cambios en su vida profesional y personal, pues parece que ya terminó con Alejandro Maldonado.

¿Cómo vas con Alejandro Maldonado?: “Estoy feliz y tranquilo. Nos seguimos en Instagram y no tengo más que agradecer a Alejandro por el cariño, amor y admiración que le tengo a este gran hombre. Lo único que te puedo decir son cosas positivas siempre”.

¿Terminaron?: “Nunca hemos dicho que hemos terminado y tampoco si seguimos. Todo lo que hemos hecho juntos ha sido una decisión mutua y nos hemos mantenido así".

Nos dio su opinión sobre la inclusión: “No ha sido fácil que en México se tenga la mentalidad tan abierta y con tanta libertad de ser quienes somos y amar a quien amamos”.

“De adolescente fue muy difícil. Viví con ese miedo del ‘qué dirán’ y al bullying que te hace esconderte con timidez. El temor de ser como realmente eres. Yo me abrí cuando encontré a la persona que amé. Alejandro, por supuesto, nadie más”.

“Cuando empecé a ser más abierto con mi orientación s3xu4l empezaron los ataques, pero también llegaron las cosas buenas. Hay que disfrutar, vivir la vida y no juzgar a nadie. Todos tenemos defectos”. Eduardo Ávila

“Empiezo a tener nuevos proyectos laborales. Con muchos cambios profesionales, personales, académicos. Estuve parado unos meses porque necesité restructurar mi vida para empezar otra vez a moverme. Estoy viendo si me voy a vivir a Playa del Carmen”.

“Lo que me tiene más feliz es que estoy empezando como actor. Estudié actuación e inglés en Londres. Hice mi primera película en el cine australiano, My eyes. Me encantó la experiencia”.

“Me contactaron vía Instagram porque necesitaban un latino que tuviera experiencia en artes marciales y trabajando con niños y adolescentes. Que tuviera acento muy marcado. Hice el casting vía Zoom”.

“Hago el papel de ‘Nico’, que es un atleta latino que tiene una aventura con una australiana en los juegos de Sídney 2000. Es un drama familiar romántico que espero les guste mucho. La parte que filmamos en Australia es en inglés y en México en español. Tuvimos locaciones en el centro de la CDMX”.

“Se estrena en agosto o septiembre en Sídney y luego en la CDMX. Ya la verán en algún festival de cine. Me encantaría entrar a las telenovelas y hacer series”.

“En este momento soy imagen de un gimnasio. Eso, en cuanto a mi parte fitness”, finalizó.

Eduardo ha sido campeón mundial de judo dos veces

Eduardo Adrián Ávila Sánchez nació el 20 de diciembre de 1986 en la CDMX.

Estudió Administración de negocios y la maestría en marketing integral en la Universidad Anáhuac.

(China) y Río de Janeiro 2016 (Brasil), además de las preseas de bronce en Londres 2012 (Reino Unido) y Tokio 2020 (Japón). Conocido como ‘Judoman’, padece retinosis, una enfermedad ocular que acorta su visión.

En 2017 participó en el reality Exatlón, de TV Azteca.

A mediados de 2023 anunció su retiro de las competencias debido a una lesión en la columna vertebral.



