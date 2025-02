Alejandro Maldonado confirma ruptura con Eduardo Ávila: “No sé de él desde hace muchísimo”

En 2019, el instructor de yoga Alejandro Maldonado y el medallista olímpico Eduardo Ávila iniciaron una relación alejada de los medios. A mediados del año pasado, ‘el Judoman’ eligió a TVNotas para hablar por primera vez sobre dicho romance.

Nos dijo: “Alejandro fue la persona que amé”. Además, aseguró que vivieron momentos muy felices, pero también varias dificultades. Hace unos días nos encontramos a ‘el Yogateacher’ y le preguntamos si seguía con Eduardo. Nos sorprendió cuando dijo: “No. No sé de él desde hace muchísimo, como 3 años”.

Sobre la entrevista que Eduardo nos dio, se rió y mencionó: “No, pues no sabía (que había hablado). Tiene mucho tiempo que no nos vemos. Nos alejamos en el momento en el que ya no queríamos vernos. Desde entonces todo ha estado increíble. Vivo mi presente y él no está ahí”.

Alejandro Maldonado y Eduardo Ávila / Liliana Carpio e Instagram @yogalejandro

¿Alejandro Maldonado está listo para volver a enamorarse?

Por el momento no le gustaría volver a enamorarse: “No tengo eso en mente. No me quita el sueño estar con alguien. Duermo muy bien solo”.

“Ahorita trabajo con gente fantástica a quien le interesa mucho lo que les comparto. Doy clases de yoga por toda la República y conferencias que ayudan a controlar la ansiedad. Es horrible que te persiga y no saber qué hacer. También hablo acerca de combatir la depresión para ayudar a estar más tranquilos. Es muy importante la salud mental”.

Alejandro Maldonado / Liliana Carpio e Instagram @yogalejandro

Alejandro Maldonado admite que padeció ansiedad

Asegura que él también padeció ansiedad: “Lo tuve hace muchos años sin saberlo. Ahora que leí todo lo que es, dije: ‘Esto era lo que yo tenía. Por esto no podía estar tranquilo, no podía dormir’. Vivía fuera de México y cada que anochecía empezaba a sentir que me latía muy rápido el corazón, que no quería estar en mi departamento. Entonces me salía a caminar hasta regresar rendido y caer de lo cansado. Yo sentía que tenía mucha energía todo el tiempo”.

Ahora su intención es ayudar a otras personas: “He tenido una respuesta increíble de varias empresas que Ahora su intención es ayudar a otras personas. “He tenido una respuesta increíble de varias empresas que quieren apoyar a su gente. En mis conferencias les doy herramientas muy sencillas, porque nos estamos volviendo locos y todo sucede en un instante. De repente crees que vas muy bien, pero en cualquier momento se desata una crisis. Si no estás entrenado para saberte regresar a la realidad, te vas en sentido contrario y eso te lleva a la depresión”.

Finalmente, le preguntamos si alguna vez pensó en tener hijos: “Nunca me llamó la atención formar una familia, ni tener hijos, ni casarme”.

Alejandro Maldonado / Liliana Carpio e Instagram @yogalejandro

Así fue la historia de amor entre Alejandro Maldonado y Eduardo Ávila

Iniciaron su relación en 2019.

Poco después comenzaron a vivir juntos. Lo mantuvieron lejos de la escena pública.

En 2022 se dejaron ver juntos en las redes, lo que levantó sospechas.

A mediados de 2024, Eduardo habló públicamente de la relación, pero dejó entrever a TVNotas que ya habían terminado.

Alejandro nos confirmó que cortaron en 2022.

Alejandro Maldonado / Liliana Carpio e Instagram @yogalejandro

¿Qué es la ansiedad?

De acuerdo con Medline plus, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede

provocar preocupación, sudoración, tensión y palpitaciones aceleradas.

Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que este sentimiento no desaparece y puede empeorar con el tiempo.

Los síntomas llegan a interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones con otras personas.

No hay una causa específica. Se puede desarrollar por genética, fallo en la química del cerebro o estrés.

Ansiedad / Pixabay

¿Quién es Alejandro Maldonado?

Es considerado como uno de los expertos de yoga más famosos de México

Saltó a la fama en 2008, con una sección diaria en el programa Hoy, justo al inicio de la emisión. Causó sensación al aparecer sin camisa y con licras muy ajustadas.

En 2018 se incorporó con su sección de yoga al matutino Venga la alegría, donde permaneció hasta 2023.

Actualmente, da clases y conferencias de yoga y wellness (bienestar) en diferentes partes del mundo.

