¿Paola Suárez volverá con su ex y presunto agresor? El numerólogo Alejandro Fernando revela su predicción

El pasado 10 de enero, Paola Suárez de ‘Las Perdidas’ fue hospitalizada de emergencia tras presuntamente ser agredida físicamente. Ella y sus amigas aseguraron que había sido sufrido un ataque de su ahora exnovio José de Jesús, quien apenas unas horas antes se había convertido en su prometido.

Paola Suárez enfrentó graves lesiones, al borde de perder un ojo, con fracturas en costillas y el tabique de la nariz. La influencer denunció a su entonces pareja por intentar robarle dinero y encerrarla en una habitación después de agredirla brutalmente a patadas.

El viernes 12 de enero, Paola Suárez realizó una transmisión en vivo a través de su canal de YouTube, en la que confesó entre lágrimas que aún siente afecto por su ex.

Checa: Paolita Suárez: Filtran un video del momento en que la influencer se arroja desde el balcón tras la agresión

Paola Suárez le manda fuerte mensaje a su ex / Instagram

“Me siento mal porque yo a esa persona la quería mucho, yo la quiero. No me escuchan mis amigas sino ya me estuvieran regañando, pero el amor no se termina de un día para otro”, expresó Paola. Paola Suárez

Expareja de Paola Suárez asegura que la propuesta de matrimonio fue falsa / Instagram

Esta declaración ha causado preocupación entre sus seguidores, temiendo que perdone y regrese con su agresor.

¿Paola Suárez podría volver con su ex tras presunta brutal golpiza?

El numerólogo Alejandro Fernando analizó la situación, indicando que Paola Suárez experimenta miedo, ansiedad y depresión, pero predijo una transformación y reivindicación para ella.

El especialista señaló que Paola Suárez, consciente de su responsabilidad como influencer, buscará demostrar quién fue el verdadero culpable. Además, destacó que, aunque ha perdonado ataques anteriores, no volverá con su ex, ya que se enfocará en su sanación y romperá el patrón destructivo.

Checa: ¿Quién es Jesús el prometido y presunto agresor de Paola Suárez?

Paola Suárez rompe en llanto tras golpiza. / Captur de pantalla YouTube.

Concluyó que el año 8 para ella significa examinar el pasado, rechazar la reconciliación y condenar la situación.

“Es el año 8 para ella, se trata de examinar el pasado, tal vez tiene un patrón que quiso romper pero indirectamente lo está repitiendo. Sí tiene esta revelación, no va a regresar y va condenar esta situación por la responsabilidad que tiene como icono. Va buscar su sanación para llegar al fondo de esta situación y probablemente no haya reconciliación”. Alejandro, numerólogo

José de Jesús asegura que Paola Suárez lo quería mat4r y él se defendió

Según la versión de los hechos de José de Jesús, supuestamente lo que dañó la relación fue haberla hecho “pública”, por lo que presuntamente la hizo responsable de las supuestas amenazas de mu3rt3 que ha recibido en redes sociales.

“Nuestro problema fue que nuestra relación fue pública y te hago responsable de las am3nazas. No quieres que se enteren de que te dr0g4s y te desconectas. Me quisiste mat*r, que cuando yo me salí, tú te aventaste por el balcón. Yo jamás te pegué. Tú sola te heriste. Mi problema es no saber decir que no y por eso andaba bien mal contigo. Di la verdad o déjame hablar”, expresó en sus redes sociales.

Maryfer Centeno asegura que hay pruebas

Quizá te interese: Sale a la luz revelador audio de Paolita Suárez; sí habría amenazado a su prometido