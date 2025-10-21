María Raquenel y Gloria Trevi unen fuerzas para demostrar su inocencia en juicio

Tras más de 20 años distanciadas, existe la posibilidad de que Gloria Trevi y María Raquenel se unan para enfrentar una demanda que interpusieron en su contra en Los Ángeles en 2023 por supuesta corrupción de menores y abuso sexual. Este reencuentro resuena cada vez más debido a que recientemente se siguieron mutuamente en las redes.

El periodista Esly Fombona, experto en el caso, expone un análisis sobre esta situación, que podría marcar un giro significativo en el caso. “Ambas conocen bien lo que pasó y quién es el único responsable de todo lo que se les ha señalado: Sergio Andrade. Tienen mucha información que pueden utilizar para defenderse, así que sí se podría dar una alianza legal entre ellas”.

Gloria Trevi / Facebook: Gloria Trevi

¿Gloria Trevi y María Raquenel se reconciliarán para enfrentar juntas la demanda en Los Ángeles?

Según Fombona, si ambas decidieran colaborar, tendrían un gran poder para exponer la verdad, encontrar justicia y sanar viejas heridas.

Periodista Esly Fombona “Tienen historia juntas, por ello se guardan respeto. Esto va en una línea, no sé si de amistad, pero sí de lealtad para no hacerse daño. Ambas fueron demandadas por las mismas personas. Es innegable que sienten empatía una por la otra. Raquenel considera que es injusto que ataquen a Gloria, y viceversa. María reitera que el único culpable de lo sucedido es Sergio”.

A finales de septiembre Gloria Trevi y María Raquenel se siguieron mutuamente.

¿Quiénes son las ‘Hermanas del dolor’ que demandaron a Gloria Trevi y María Raquenel y qué opinan otras víctimas sobre ellas?

Añadió que esta unión podría beneficiar a ambas. “Seguirse en redes y que se sepa de manera pública es expresar que ya no están solas. Las personas que las están demandando en Los Ángeles son del grupo ‘Hermanas del dolor’, otras víctimas de Andrade. Han dicho que todas están en contra de Gloria y Raquenel, pero eso no es así”.

“He hablado en exclusiva con otras de las chicas, que no quieren ser públicas, que fueron a audiciones con Sergio y que solo se quedaron 1 o 2 semanas en su casa. No fueron atendidas por Gloria ni Raquenel, pero sí por Katia de la Cuesta o Gabriela Holguín. Ellas me contaron que la intérprete de ‘Zapatos viejos’ y Raquenel también son víctimas”.

“Todas sufrieron. Otras chicas me han dicho: ‘Yo también las vi sufrir (a Gloria y María)’. ‘Yo las vi golpeadas’. ‘Las vi sin comer’. Espero que más personas digan que eso que vivieron no es correcto. Ellas también fueron abusadas. No tenían acceso al dinero. Esto es un gran mensaje y sería un gran acierto si se unieran de manera legal. Serían imparables para demostrar la verdad”.

El reencuentro virtual entre Gloria Trevi y María Raquenel desató rumores de una alianza legal. / Facebook: Gloria Trevi

¿Cuáles son las fechas y audiencias del juicio contra Gloria Trevi y María Raquenel y qué papel tiene Liliana Regueiro en el caso?

Respecto a las próximas audiencias, Esly asegura que todo puede pasar. “Puede cambiar el rumbo de esta historia. No dudo que pronto veremos algo de ellas juntas, y aunque no lo puedo asegurar, lo veo venir. Hay una audiencia en el caso de Los Ángeles el 10 de noviembre y para el siguiente año 2 audiencias más. La fecha de juicio podría ser el 20 de octubre de 2026”.

Revela que, según sus investigaciones, hubo una persona que incentivó el distanciamiento entre Gloria y María Raquenel. “Además, me di cuenta de que hubo ‘mano negra’ en todo esto, y que otras personas son las que han contribuido a su separación. A mi parecer, la señora Liliana Regueiro es una de las principales en ocasionar este distanciamiento. Tiene un coraje inexplicable hacia Raquenel. Esto lo digo y lo puedo probar: A mí, la señora me compartió unos documentos con la intención de atacarla. Me di cuenta de que no estaban completos, porque yo ya los tenía. Ella manipula a la gente, incluso le marcaba todo el tiempo a Raquenel, al grado de acosarla”.

Esly considera que Liliana Regueiro siempre quiso figurar más que todas, sobre todo por encima de María Raquenel: “Yo creo que la señora tiene mucha envidia. Quiere ser la protagonista en todos los ámbitos y con todas las personas. Cree que si alguien está cerca de Gloria debería ser ella, que si alguien tiene que figurar en algún proyecto debe ser ella. Este coraje que le tiene a Raquenel creo que viene desde que estaban en manos de Sergio Andrade”.

“A ella no le gustó cuando me negué a atacar a Raquenel. Se molestó. Comenzó a decirle a la gente cosas negativas de mí. Dijo yo soy un asco de persona e hipócrita”, finalizó.

Señalan que Liliana Regueiro intervino para que Gloria y María se distanciaran.

¿De qué acusan a Gloria Trevi y María Raquenel en la demanda presentada en Los Ángeles?

El 20 de diciembre de 2022 fue interpuesta una demanda en contra de Gloria por parte de 2 mujeres identificadas como ‘Jane Doe 1’ y ‘Jane Doe 2’ (seudónimos), por supuesta agresión y abuso sexual infantil.

A finales de 2023, Gloria, María Raquenel y Sergio Andrade fueron demandados por supuesta corrupción de menores y abuso sexual .

. En enero pasado, Gloria Ruiz, mamá de Gloria, fue absuelta de los cargos que se le imputaban en este proceso: Saber de los maltratos de Sergio y enriquecerse con una empresa, la cual realmente era de Andrade.

También se aceptó la primera contrademanda que interpuso Gloria. Ahora, se analizará si es aceptada o no una segunda contrademanda.

Gloria Trevi y María Raquenel en sus años de éxito, antes del escándalo que las separó.

¿Qué vivieron Gloria Trevi y María Raquenel durante su relación con Sergio Andrade?

Cuando eran adolescentes, ambas buscaban cumplir su sueño de ser cantantes y cayeron en las manos del productor Sergio Andrade. Por más de 15 años compartieron casa, comida, ropa y hasta los abusos de este.

Su amistad fue creciendo a lo largo de los años, a tal grado que María Raquenel fue madrina de la hija de Gloria.

En el año 2000, ambas fueron encarceladas en Brasil, junto con Sergio. Según se narró en la bioserie Gloria Trevi: Ellas soy yo, un día María estaba cantando y Gloria se acercó para hacerle segunda, pero ella se molestó y se fue a su celda. A raíz de esto, supuestamente Raquenel comenzó a hablar mal de Gloria hasta que la directora del penal las confrontó y les dijo que pararan los enfrentamientos. María señaló que siempre se sentía opacada por Gloria y que por eso su carrera no despuntaba y Gloria le respondió que jamás se subirían juntas a un escenario. Así inició su distanciamiento.

Mantuvieron la comunicación mientras estaban en prisión, pero, una vez que recuperaron su libertad, se alejaron totalmente.

A finales de septiembre de este año, tras muchos años sin verse ni hablarse, Gloria Trevi y María Raquenel comenzaron a seguirse en Instagram.

