¿Gloria Trevi expone infidelidad de Lucero a Mijares? ¿Lucerito no es hija de él? La verdad del video viral FALSO

En redes sociales, el nombre de Gloria Trevi se volvió viral por el reciente VIDEO FALSO que circuló en el que, presuntamente, reveló el contundente secreto de Lucero Hogaza sobre su supuesta infidelidad a Manuel Mijares, su ex. ¿Lucero Mijares no es hija del intérprete de ‘Soldado del amor’? Aunque este clip ya está en boca de todos, ¡se trata de un video falso hecho con inteligencia artificial. ¡Mucho ojo!

El clip se difundió con rapidez y generó una avalancha de mensajes de sorpresa e indignación en distintas redes sociales, por lo que estaría revelando Gloria Trevi en el video. Sin embargo, se trata de un video que hace mal uso de su imagen para generar un rumor fake. ¿Qué es lo que dice el video? ¡Te contamos!

¿Gloria Trevi fue víctima la inteligencia artificial? Este audio se le atribuye a la cantante en el que menciona a Lucero y Mijares. / IG: @gloriatrevi / @oficialmijares

No te pierdas: “Entre amigos”: Lucero, Yuri, Emmanuel y Mijares llenan de éxitos en su concierto en la CDMX

¿Gloria Trevi habló sobre una supuesta infidelidad de Lucero a Manuel Mijares, durante su matrimonio? Esta es la verdad sobre el video viral falso

En redes sociales comenzó a circular un video viral que se le atribuye a Gloria Trevi, intérprete de ‘Pelo suelto’, que dejó a todos con la boca abierta. En la grabación, la famosa cantante aparecería en una supuesta entrevista en la que confesaría que, presuntamente, Lucero le habría sido infiel a Manuel Mijares con Sergio Andrade.

Eso no es todo, en el video se escucha que Gloria Trevi, presuntamente, habría destapado que Lucero Mijares no sería realmente hija biológica del cantante. ¡Totalmente falso!

Este fue el video de Gloria Trevi que fue hecho con Inteligencia artificial. / IG: @gloriatrevi / @oficialmijares

“Lucerito Mijares es el resultado de todos los rev***... que le daba Sergio Andrade a Lucero en las visitas conyugales. Esa Lucero es una cual**..., mosca muerta”, se escucha en el video hecho con inteligencia artificial que hace mal uso de la imagen y la voz de Gloria Trevi, claramente, ¡es falso!

A pesar que el material fue señalado en redes sociales de ser hecho con IA, se volvió tendencia de inmediato, lo que generó un sinfín de reacciones. Algunos fans no dudaron en compartirlo con sorpresa sobre las revelaciones de este audiovisual, mientras que otros exigieron respeto para la familia de Lucero y Mijares y también para la cantante Gloria Trevi. Recordaron que se trata de una de las exparejas más queridas del espectáculo mexicano y una de las cantantes más reconocidas de nuestro país.

Lucero y Mijares estuvieron envueltos en el escándalo por un video hecho por Inteligencia artificial. / IG: @gloriatrevi / @oficialmijares

Mira: Gloria Trevi publica alarmante mensaje: “Q.E.P.D.” ¿Qué fue lo que pasó?

¿Lucero Mijares es hija de Sergio Andrade? Una mentira que dice el video hecho con Inteligencia Artificial y que usa indebidamente la imagen de Gloria Trevi

En el mismo video que se volvió viral en las redes sociales, hecho por Inteligencia artificial, también se puede escuchar que, Lucero Mijares sería hija de Sergio Andrade.

“Engañó a Mijares haciéndole creer que la niña era suya para que él le diera su apellido y la mantuviera”, se escucha en el video que usa indebidamente la imagen y voz de Gloria Trevi.

Lo cierto es que todo lo que se dice en el video es falso y solo se trata de un montaje digital malintencionado que busca generar polémica y, como lo hemos dicho, usa de manera indebida la imagen y voz de la intérprete de ‘Papa sin catsup’. Aun así, el tema ya desató un verdadero revuelo en plataformas como TikTok y X, donde los usuarios no han parado de debatir.

No te pierdas: Gloria Trevi corta entrevista por pregunta sobre arreglos estéticos ¿Se molestó?

¿Qué respondieron Lucero y Manuel Mijares al video FALSO que dice que Lucero Mijares es hija de Sergio Andrade?

Por ahora, ni Lucero ni Mijares ni mucho menos Gloria Trevi han dado declaraciones al respecto a este polémico audiovisual FALSO.

Sin embargo, otros usuarios lamentaron que se utilice la herramienta de la IA para este tipo de contenidos. Además, ya se comenta la posibilidad de que Lucero, Manuel Mijares y Gloria Trevi puedan actuar legalmente en contra de los creadores de este tipo de videos que hace uso indebido de la imagen de una persona para atacar a otras.