Mientras Nodal se salva, estos artistas mexicanos sí fueron a prisión y marcaron la historia del escándalo

El cantante de regional mexicano Christian Nodal, de 26 años, volvió a ser tendencia tras librarse de un proceso legal que pudo haberlo llevado a prisión. El artista enfrentaba una demanda interpuesta por Universal Music, su exdisquera, que lo acusó de presunta falsificación de documentos. Sin embargo, este miércoles 19 de noviembre se confirmó que Nodal no fue vinculado a proceso, lo que lo deja fuera de la cárcel… por ahora.

Este desenlace hizo que muchos recordaran los momentos más oscuros de la escena musical mexicana, donde otros cantantes no corrieron con la misma suerte y terminaron tras las rejas. Juan Gabriel, Gloria Trevi y Kalimba son solo algunos ejemplos de artistas que vivieron escándalos legales que marcaron sus carreras.

Mira: Christian Nodal “expone” a Ángela Aguilar con polémica frase, aseguran en redes presunta indirecta

Christian Nodal / Redes sociales

¿Por qué Juan Gabriel terminó en la cárcel y cómo salió libre?

El ícono de la música mexicana, Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, fue arrestado en 1969 y llevado a la temida cárcel de Lecumberri. ¿El motivo? Una acusación por robo que él siempre negó. Durante los 18 meses que pasó tras las rejas, el “Divo de Juárez” no dejó de componer, creando temas como “Me he quedado solo”, que se convirtió en uno de sus grandes éxitos.

La historia tuvo un giro inesperado gracias a la intervención de la cantante Enriqueta Jiménez, quien habló directamente con el director del penal para conseguir su liberación. Este episodio no solo marcó la vida personal del artista, sino que también reforzó su imagen de resiliencia en la industria musical

Mira: ¿Juan Gabriel y María Félix fueron algo más que amigos? Revelan llamada donde ella lo llama “¡Mi Alberto!”

Facebook: Juan Gabriel /Captura de pantalla Sale el sol

¿Cuánto tiempo estuvo Gloria Trevi en prisión y qué pasó con el Clan Trevi-Andrade?

Si hay un caso que sacudió a México, fue el de Gloria Trevi. La cantante fue señalada como parte del Clan Trevi-Andrade, liderado por el productor Sergio Andrade, con quien mantenía una relación sentimental. Ambos fueron acusados de corrupción de menores, rapto y violación, delitos que los llevaron a enfrentar la justicia.

Trevi fue detenida en Río de Janeiro, Brasil, en enero del año 2000 y pasó cuatro años, ocho meses y ocho días en prisión, hasta que finalmente recuperó su libertad en septiembre de 2004 en Chihuahua. Este capítulo oscuro sigue siendo uno de los más comentados en la historia del espectáculo mexicano.

Mira: Pati Chapoy arremete contra Gloria Trevi tras presuntas advertencias en su contra: “Fastidió su vida”

Gloria Trevi / Facebook: Gloria Trevi

¿Por qué Kalimba fue detenido y cuál es su situación legal actual?

El exintegrante de OV7, Kalimba, también vivió un escándalo que puso en riesgo su carrera. En 2011 fue acusado de presunta agresión sexual contra una menor de edad llamada Daiana, tras ofrecer un concierto en Chetumal, Quintana Roo. El cantante fue detenido y llevado al Centro de Readaptación Social, aunque salió libre por falta de pruebas.

Sin embargo, su nombre volvió a sonar en abril de 2024, cuando fue vinculado a proceso por una nueva denuncia de abuso sexual agravado con violencia, interpuesta por la cantante Melissa Galindo. Aunque no recibió prisión preventiva, enfrenta el juicio en libertad, lo que mantiene su situación legal en el ojo público.

Mira: Así llegó Kalimba al Reclusorio Oriente; ¿otra vez fue detenido?

Kalimba posando con lentes redondos / Instagram

¿Por qué Christian Nodal y Universal Music entraron en una batalla legal?

El conflicto entre Christian Nodal y Universal Music comenzó en 2021, cuando el cantante decidió separarse del sello que lo lanzó a la fama para firmar con Sony Music. Esta decisión desató una batalla legal que se intensificó cuando Universal acusó al artista y a su familia de falsificar al menos 32 contratos para adjudicarse derechos de obras musicales que originalmente pertenecían a la disquera.

La familia Nodal presentó documentos para demostrar que las canciones eran de su propiedad, pero Universal señaló irregularidades en esos archivos, sugiriendo un posible fraude. Según la defensa del intérprete de “Adiós amor”, todo se trata de un intento de la empresa por retener regalías y frenar su independencia artística. Incluso, la disquera habría congelado ingresos generados por tres álbumes: Me dejé llevar, Ahora y Ayayay!.

Nodal es absuelto en la demanda de Universal Music por presunto fraude / Redes sociales

De acuerdo con la abogada Marce Torres, Universal Music exige alrededor de 30 millones de pesos como reparación del daño, alegando inversiones en producción y derechos de autor. Además, la demanda menciona un contrato firmado por Silvia Cristina Nodal que, según la empresa, cedería derechos fundamentales para la explotación comercial de varias canciones en disputa.

La audiencia celebrada en el Reclusorio Oriente terminó con un revés para Universal: el juez resolvió no vincular a proceso a Christian Nodal por falta de pruebas. “Siempre he creído en la justicia”, declaró el cantante tras 17 horas de audiencia. Aunque esta decisión representa una victoria para Nodal, el conflicto no ha terminado: sigue activo un juicio mercantil que definirá la titularidad de más de 20 canciones, un proceso que podría ser aún más determinante para su carrera.