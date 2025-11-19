¿Christian Nodal vinculado a proceso por demanda de Universal Music? Esto pasó tras 17 horas de audiencia

Tal parece que el pleito legal por la demanda de Universal Music contra Christian Nodal y sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, por presunto fraude está cerca de llegar a su fin. Y es que, tras 17 horas de audiencia en el Reclusorio Oriente, por fin hubo un veredicto: El artista y su familia quedan absueltos.

Al menos eso fue lo que Nodal y sus padres declararon ante los medios en las inmediaciones del penal. Esto se traduce en que, aparentemente, ni el cantante ni su familia serán vinculados a proceso.

Christian Nodal / Redes sociales

¿Qué dijo Christian Nodal tras la audiencia por demanda de Universal Music?

A la salida de su audiencia, Christian Nodal se dijo muy contento por la resolución de la audiencia. Indicó que ni él ni su familia fueron “vinculados a proceso”, pues una jueza no encontró los elementos suficientes para acusarlos de presunta falsificación de documentos.

“Hoy estamos aquí con mi señor padre, mi señora madre, fue una jornada muy larga… Llevamos aquí 17 horas. Valió la pena. No fuimos vinculados a proceso. Una jueza ya dictó que no hay vinculación. No hay ni siquiera un solo papel que justifique que nosotros hemos falsificado cualquier documento”, expresó.

Si bien el esposo de Ángela Aguilar se dijo sumamente agradecido por las cosas “increíbles” que hizo en su momento con la disquera, afirmó que no era justo todo lo que habían hecho para tratar de “perjudicarlo”, señalando que “si querían un artista de su calibre, que hagan un contrato digno y con respeto”.

“La justicia existe y estamos haciendo las cosas por ley. Todas las veces que se nos ha citado, nunca hemos diferido, siempre nos hemos presentado. Lo que les dije: hechos, no palabras. Lo que les puedo decir a todos los chicos (cantantes) independientes es que cuiden lo que firman. De ahí en más, son cosas que pasan en la industria” Christian Nodal

¿Qué pasará con la demanda de Universal Music contra Christian Nodal?

Christian Nodal mencionó que “la lucha todavía sigue”, pues aún queda pendiente un proceso civil. No obstante, afirmó estar muy positivo en que las cosas se resolverán de forma favorable para él y su familia.

“Esto sigue. Tenemos una demanda en el civil todavía, que se la trataron de traer a la penal, de hecho. Estamos en la lucha. No tengo nada más que añadir. Ha sido una pena ensuciar el apellido de mis padres. Yo lo puedo soportar, como he soportado muchas otras cosas, pero es una de las cosas más dolorosas. Esto limpia el nombre”, indicó.

Reiteró que la parte acusatoria no pudo comprobar que realmente hubo una “falsificación de documentos” y aseguró que seguirá peleando por “lo que es suyo”, es decir, por el derecho de sus canciones.

“Nosotros tenemos una demanda en el civil. Trataron de traerla a lo penal. No fue válido. Yo confío en la justicia. Se nos dio la posibilidad de diferir, dijimos que no. Luchamos porque esto pasara. Tengo fe en la ley. Todo toma su tiempo y todo cae por su propio peso. Yo le tengo respeto a Universal y a todos con los que he trabajado. Creo que lo justo, cuando se cierra un negocio, es cerrarlo bien, No se trata de tener a nadie a la mala”, apuntó.

Para finalizar, agradeció el apoyo que sus padres, así como de todos sus allegados, le han brindado en estos momentos tan complicados.

Nodal y sus papás tras audiencia / Redes sociales

¿Por qué Universal Music demandó a Christian Nodal?

Hasta el momento, los abogados de Universal Music no se han pronunciado ante las declaraciones de Christian Nodal. Recordemos que todo este problema legal viene desde finales del 2021, cuando Nodal decidió romper relaciones con la disquera.

En aquel entonces, la empresa aseguró tener el derecho sobre algunas de las canciones del artista. Ante esto, el cantante y su familia presentaron documentos para acreditar que dichos temas eran de él.

Según Universal, dichos papeles estaban llenos de irregularidades y los acusó de presunta falsificación de documentos. En septiembre de 2025, el caso se judicializó. Al mes siguiente, el cantante compareció ante la autoridad. Se reportó que había cambiado de abogados.

El pasado 18 de noviembre, la celebridad y sus padres fueron citados en el Reclusorio Oriente para definir si había una vinculación a proceso por el delito de falsificación de documentos. En palabras de Christian, fue absuelto, pero aún queda el caso civil.

