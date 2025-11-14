Christian Nodal no llegó a un acuerdo con Universal Music y, ¡la demanda en su contra da un nuevo giro!

Tal parece que los problemas para Christian Nodal no paran. En medio de la celebración por su galardón en los Latin Grammy por Mejor Álbum de música ranchera y la noticia de su boda religiosa con Ángela Aguilar, la demanda que Universal Music entabló en contra suya y de sus padres da un nuevo giro, ¿qué está pasando?

¿Por qué Universal Music demandó a Christian Nodal y a sus padres?

Todo comenzó en 2021. En ese momento, Christian Nodal rompió relaciones con Universal Music y firmó un nuevo contrato con Sony Music. Ante esto, la disquera Universal presenta una demanda civil contra el cantante y sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal, por el derecho de algunas canciones.

El artista y su familia se defienden y muestran documentos que presuntamente comprobarían la autoría de los temas. Ante esto, la disquera contraataca y asegura que dichos papeles son supuestamente falsos, por lo que los acusa de fraude.

En septiembre de 2025 se judicializa el caso y un juez ordena programar una audiencia inicial. En octubre, Nodal comparece ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se reporta que habría cambiado de equipo legal.

Los abogados de la compañía afirman que su intención no es perjudicar al artista y dejaron ver que están dispuestos a llegar a un acuerdo. También señalaron que el delito de falsificación de documentos podría tener consecuencias penales graves para él y sus padres.

¿Christian Nodal y sus padres irán a la cárcel por demanda de Universal Music?

Durante la más reciente emisión del programa ‘Ventaneando’, se dio a conocer una nueva actualización en el caso de Christian Nodal y su familia contra Universal Music. Se mostró un documento en el que se anuncia la fecha para la nueva audiencia.

“Se advierte que se encuentra pendiente la solicitud de audiencia para formular la imputación en contra de Silvia Cristina Nodal, Jaime González (padres del cantante) y el propio Christian Jesús González Nodal. Se emite la gestión en los términos siguientes y se fija la audiencia para las 14 horas del próximo 18 de noviembre de 2025”, leyó Rosario Murrieta, una de las presentadoras.

Tras explicar que la nueva audiencia está programada para el próximo martes, Pati Chapoy mencionó que la familia Nodal presuntamente había intentado llegar a un acuerdo con Universal Music, sin éxito. También indicó que, aparentemente, Nodal y sus padres presuntamente ya no podrían ampararse para evitar esto.

“Había la intención de parte de Christian de que se llegara a un acuerdo previo a esto… Si no se arregla, se puede emitir una orden de búsqueda o una orden de aprehensión incluso…los tres… ya no hay forma (de que se emita un amparo). Lo que sabemos es que el papá se quedó (en México) a resolver el asunto, pero parece que no lo cerró” Presentadores de Ventaneando

¿Qué ha dicho Christian Nodal sobre la próxima audiencia por la demanda de Universal Music?

Hasta el momento, Christian Nodal o su equipo no se han pronunciado ante el nuevo giro que ha dado la demanda de Universal Music. En tanto que el cantante solo ha usado sus redes sociales para promocionar sus próximos conciertos y celebrar su triunfo en los Latin Grammy.

Desde que el caso comenzó, el artista no ha querido dar muchas declaraciones sobre el tema. No obstante, en las pocas ocasiones que lo ha hecho, ha dicho que las acusaciones de su exdisquera son de “mala fe”. También dijo que tanto él como su familia son inocentes y espera que la justicia pueda demostrarlo.

“Yo no tengo ningún contrato vigente con Universal... están haciendo todo esto a la mala. Así como me lo hacen a mí, se lo quieren hacer a miles de artistas. Hay Christian Nodal para rato, le pese a quien le pese. No van a poder parar mi música”, indicó en su momento.

