Kalimba confiesa que vive con bipolaridad y epilepsia: “me quería morir”, VIDEO

Durante años, Kalimba vivió una montaña rusa emocional sin saber por qué. El cantante, exintegrante de OV7, se sinceró en televisión sobre los padecimientos que lo han acompañado en silencio. Su testimonio, crudo y revelador, dejó a más de uno con el corazón apachurrado.

¿Qué enfermedad tiene Kalimba y cómo la descubrió?

Kalimba el intérprete de Tocando fondo se sinceró como nunca en el programa Miembros al Aire, donde compartió detalles íntimos de su salud mental frente a Facundo, Mauricio Castillo, Mau Nieto y Jean Duverger.

“Hace como 6 años me empecé a tratar contra la bipolaridad. Tengo bipolaridad en segundo grado y no sabía… sí era muy intenso. Mis días grandiosos eran ‘venga, vamos, la fiesta, increíble’, y mis días malos eran espantosos, me quería morir, me hago bolita o me voy a un antro a tomarme una botella entera” Kalimba

Según él, el desconocimiento sobre su condición hacía que viviera emociones desbordadas sin poder controlarlas.

¿De qué manera la bipolaridad de Kalimba afecta su vida personal y carrera artística?

Kalimba destacó que su bipolaridad determinó gran parte de sus decisiones, emociones y hasta su forma de relacionarse con los demás. La intensidad de sus estados de ánimo, tanto los altos como los bajos, marcó su día a día antes de recibir tratamiento.

En Miembros al aire, Facundo le cuestionó si esta condición podría ser beneficiosa para su faceta artística, al permitirle sentir y transmitir emociones más profundas. Kalimba respondió con claridad:

“Creo que te hace crear. Te hace un artista más empático al mundo real porque la mayor parte de las personas desean una media naranja, sufren profundamente cuando termina esa relación y están constantemente en búsqueda de otra”. Kalimba

El cantante reflexionó sobre la paradoja de la felicidad: “La búsqueda de la felicidad constante significa infelicidad constante”, subrayando que su experiencia le permitió conectarse más con su público y con la realidad emocional de quienes lo siguen.

¿Kalimba también sufre epilepsia? Detalles de su diagnóstico neurológico y tratamiento

Además de la bipolaridad, Kalimba reveló que también vive con epilepsia del lóbulo frontal izquierdo. En una entrevista previa con el periodista Heriberto Murrieta para el programa M/Aquí, el cantante explicó que ambas condiciones requieren atención médica constante.

“Tengo epilepsia en el lóbulo frontal izquierdo y bipolaridad en segundo grado, en mi caso es una cuestión neuronal para la cual estoy medicado”, explicó. Kalimba subrayó que no se trata de algo emocional o pasajero, sino de un diagnóstico clínico que necesita tratamiento profesional.

Así lo dijo Kalimba:

¿Cómo ha cambiado la vida de Kalimba tras recibir su diagnóstico de bipolaridad y epilepsia?

Kalimba asegura que su vida dio un giro radical desde que comenzó a tratarse. “Desde que me lo controlaron, mi cerebro me presentó un mundo nuevo”, dijo.

Ahora, el cantante puede identificar cuándo sus emociones están fuera de control y tomar medidas para evitar caer en crisis.

Su apertura ha sido celebrada por sus seguidores, quienes agradecen que hable con honestidad sobre temas de salud mental.

“Muy centrado y acertado, Kalimba”

“Que bueno que sea tan abierto a su condición, muy cierto y muy humano el aceptar así tenga la edad que tenga , nadie es producto terminado sabias palabras.”

“Qué valiente que Kalimba lo hable en público. Bien por él, abrirse así ayuda a muchos.”