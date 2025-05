Así llegó Kalimba al Reclusorio Oriente; ¿otra vez fue detenido?

Este lunes 19 de mayo, el cantante Kalimba fue visto a su llegada al Reclusorio Oriente. ¿Qué hacía en la cárcel y qué dijo sobre su situación legal? Te contamos todos los detalles sobre el tema.

El cantante asistió a la audiencia intermedia por la acusación de abuso de Melissa Galindo, para declarar y con la intención de presentar pruebas.

¿Por qué Kalimba fue visto en la cárcel hoy 19 de mayo de 2025?

Poco antes del medio día, Kalimba llegó al Reclusorio Oriente acompañado de sus abogados. El exintegrante de OV7 se presentó en los juzgados penales de de la cárcel para atender la audiencia intermedia de su caso, tras haber sido vinculado a proceso en abril de 2024 por el presunto delito de abuso sexual agravado contra la cantante Melissa Galindo.

Al arribar, el cantante fue recibido por algunos medios de comunicación, ante los cuales ofreció unas declaraciones.

Por su parte, Melissa Galindo no fue vista en el juzgado, su abogada dijo que no es obligatoria su presencia en esta audiencia.

La audiencia, que había sido pospuesta en al menos cuatro ocasiones durante el último año, avanza ahora con la revisión de los medios de prueba presentados por ambas partes, previo a que el juez emita un dictamen en el juicio.

¿Por qué estuvo Kalimba en la cárcel? ¿De qué lo acusan y quién?

El cantante fue denunciado por la también intérprete Melissa Galindo. Galindo señaló que Kalimba la habría agredido sexualmente en dos ocasiones durante 2020, mientras trabajaban juntos.

De acuerdo con su testimonio, los hechos presuntamente ocurrieron tras un concierto del famoso en Monterrey y durante una fiesta en plena pandemia de COVID-19. Por su parte, el músico siempre ha negado estas acusaciones, por lo que continúa defendiendo su inocencia.

¿Qué dijo Kalimba sobre su situación legal hoy 18 de mayo?

Kalimba, de 42 años manifestó que acudió con el propósito de presentar pruebas al juez para su evaluación en el juicio. “Va a ser una segunda vez que se confirma algo, que es quién soy. Es exactamente quién soy”, dijo el intérprete ante las interrogantes de los reporteros sobre esta batalla legal de acusaciones de abuso.

“Estoy más tranquilo porque ha pasado un tiempo que te da tiempo de meditar. Y meditar siempre acomoda un poco las cosas en la mente y en el alma. No forzosamente me quita estrés. No estoy nada contento de estar aquí hoy, por ejemplo, ¿no? No es algo que deseara. No es algo que diga: ‘Uy, qué padre, ¿dónde me toca el día de hoy?’, la verdad es que no”, agregó el intérprete.

Esta no es la primera vez que Kalimba enfrenta graves acusaciones. En diciembre de 2010, la menor de edad, Daiana Guzmán, señaló de violación. Tras su detención en Estados Unidos, fue entregado a las autoridades de Chetumal para enfrentar el proceso legal correspondiente. Sin embargo, su estancia en la cárcel fue breve, apenas siete días en enero de 2011, ya que la falta de pruebas suficientes llevó a su liberación.