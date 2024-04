Kalimba: “Siente voces que lo quieren destruir”, nos revela su pastor luego de que fue vinculado a proceso

El pasado miércoles se llevó a cabo la segunda audiencia en el Reclusorio oriente por la denuncia que Melissa Galindo interpuso en contra de Kalimba.

El proceso es por presunto 4bus0 contra Melissa Galindo

El proceso inició en marzo de 2023. Melissa compartió un video en sus redes sociales para señalar que Kalimba aparentemente 4bus0 de ella mientras colaboraban en la misma disquera.

De acuerdo con Melissa, esto sucedió un día que fueron a cenar junto con otras personas. Ella solicitó la llevaran a su hotel y, supuestamente, Kalimba se sentó a su lado en la parte de atrás del auto y 4buś0 de ella.

¿Qué pasó en la segunda audiencia de Kalimba y Melissa Galindo?

Lo acusa de haberla 4gr3d¡d0. Después de más de seis horas, éste fue vinculado a proceso, el cual llevará en libertad. La parte acusadora no solicitó prisión preventiva y otorgó un plazo complementario de seis meses para ampliar las investigaciones. El cantante dijo a TVNotas que tiene fe de salir adelante y que está apoyado por su pastor Emerson.

Kalimba, ¿cómo te encuentras?:

“Unos dicen: ‘Yo estoy roto, pero así estoy bien’. Otros decimos: ‘Yo estoy roto y quiero sanar’. Estoy fuerte, pero sí he tenido, por lo menos, tres bajones fuertes de emoción. No ha sido nada simple. Sin embargo, que alguien como mi pastor me diga: ‘Salte de tu casa. No estés encerrado. No estés con esos pensamientos que destruyen’, es bonito. Hay altibajos emocionales, pero confío en la justicia cien por ciento. Hay momentos de depresión. Vivirlo no es agradable. Pero se tiene que vivir con fe para superarlo”. Kalimba

¿Qué dijo su pastor Emerson Nowontny?

Encontramos a su pastor, Emerson Nowotny, originario de Estados Unidos, y que radica desde hace cinco años en la CDMX. No quiso quedarse callado ante la situación del exintegrante de OV7.

“Soy su amigo desde hace seis años. Es una persona con mucho talento, pero quiere asegurarse de que su carácter y su hombre interior brillen más que su talento. Es ahí donde puedo ayudarlo”, comentó.

Nos contó: “Ha tenido momentos difíciles, pero sé que vamos a salir adelante. Hemos platicado mucho. Orado juntos. Es importante que él se rodee de gente que le ayude a mejorar en todos los aspectos de su vida. Nadie es perfecto en este mundo. Él sabe que no hizo nada. Confío en su inocencia y yo metería las manos al fuego por él. Las acusaciones lo han desanimado”.

Nos hizo una muy fuerte confesión: “Hay luchas espirituales. Él sí siente ataques. Siente que sí hay voces que lo quieren destruir o dañar, no solo física, sino espiritualmente”.

Nos contó cómo lo ha ayudado para que no piense en el su!... dio “Creemos no sólo en la ayuda espiritual, sino también en la ayuda psicológica. Él tiene personas que le ayudan con consejería, psicología para tener alguien con quién hablar y ponerle palabras a lo que siente. Yo he estado en depresión y he tenido pensamientos su¡c...das y sé que uno debe confesarlo y hablarlo con las personas. Él recibe ayuda espiritual y psicológica en mi iglesia”, declaró el pastor.

Tras la audiencia dijeron:

Kalimba dijo que espera lograr que el juez le permita cumplir con sus contratos y presentaciones agendadas en Estados Unidos.

Por su parte, Melissa asentó: “Lo estoy haciendo para generar un cambio en la sociedad. En donde los últimos que tengamos miedo de decir lo que pasó y de alzar la voz seamos las víctimas. Que se haga justicia”, señaló.

El abogado de ella, Wilfrido Rafael Castillo, comentó: “El señor Kalimba fue vinculado a proceso con motivo de diversos cargos de 4bus0 agravado con v¡0l3nc¡4. Se estableció un plazo de investigación complementaria de seis meses. No se solicitó la prisión preventiva”.

