María León se pronuncia ante la denuncia de Melissa Galindo en contra de Kalimba ¿lo defendió?

Hace algunos días, Kalimba fue vinculado a proceso tras la denuncia que interpuso Melissa Galindo en su contra por 4bus0 s3xu4l. El cantante podrá llevar su caso en libertad y las autoridades dieron un plazo de seis meses para que ambas partes reúnan evidencias.

Por supuesto, este hecho ha causado mucha polémica en redes sociales, pues no es la primera vez que el también actor de teatro enfrenta una acusación de este tipo.

En medio de todo esto, María León, quien es una amiga cercana al artista, dio su postura sobre esta situación ¿Acaso lo defendió?

María León reacciona al caso Melissa Galindo vs Kalimba

Recientemente, la exvocalista de ‘Playa limbo’ fue captada en el aeropuerto por diversos medios de comunicación, quienes aprovecharon para preguntarle su opinión sobre el complicado proceso que está viviendo su colega.

“Es bien complicado opinar sobre ese tema. A Kalimba lo quiero muchísimo. Somos compañeros de trabajo, somos amigos. Lo único que pido es que se haga justicia. Sí (sin importar quién sea culpable)” María León

La también actriz de teatro reiteró que solo las autoridades pertinentes tienen la facultad de determinar si el intérprete de ‘Tocando fondo’ es culpable o no. También aclaró que no está muy al pendiente del caso, pues ha estado ocupada en sus proyectos.

“Yo le mando mi cariño porque es mi compañero de trabajo, es mi amigo. A Meli también. Es una cosa complicada para los dos. Hacemos lo que nos toca, que es estar aquí. Lo único que te puedo decir es que se haga justicia”, puntualizó.

María comentó que no ha tenido comunicación con Kalimba y mencionó que, en la nueva temporada de ‘Vaselina’, obra en la que ambos participan, el cantante estaría alternando funciones con Jorge Blanco.

No obstante, aclaró que esta decisión no está relacionada con su situación legal: “No (lo suspendieron). Él tiene su gira en Estados Unidos. Ya estaba el lugar de Jorge Blanco porque Kalimba se iba a ir. No está suspendido, él sigue contemplado”, señaló.

Para finalizar, sostuvo que, al menos en su experiencia, el cantante no la ha 4c0s4d0 ni a ella o a otras compañeras del elenco de la puesta en escena.

Kalimba y las denuncias en su contra

A lo largo de los años, Kalimba ha enfrentado diversas denuncias por 4bus0. La primera fue en 2010, luego de que una joven, quien en ese entonces era menor de edad, asegurara que el cantante la 4gr3d10 s3xu4lm3nt3. Tras esto, el vocalista de OV7 fue arrestado para enfrentar el proceso correspondiente. En aquel momento, salió en libertad por falta de pruebas.

En 2023, Melissa Galindo lo denunció por haberla tocado sin su consentimiento en 2020, año en el que ella fungió como la telonera de sus conciertos.

Hace algunos meses, se dijo que una exempleada del cantante lo había señalado de haberla 4bus4d0 en, al menos, tres ocasiones. La última acusación conocida fue por parte de una tiktoker, quien también afirmó que el cantante la v10l3nt0 a ella y una amiga.

Frente a todos estos señalamientos, Kalimba ha afirmado ser inocente y sostiene que no tiene miedo de enfrentarse a las autoridades, pues confía en que se haga justicia y se demuestre su inocencia.

