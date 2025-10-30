Pati Chapoy arremete contra Gloria Trevi tras presuntas advertencias en su contra: “Fastidió su vida”

La tensión entre Gloria Trevi y Pati Chapoy volvió a encenderse esta semana, luego de que la cantante lanzara nuevas declaraciones en contra de la periodista, acusándola de “evadir la justicia” y anticipando un futuro encuentro en los tribunales. La respuesta de la conductora de Ventaneando no tardó en llegar y, fiel a su estilo, Chapoy reaccionó con ironía. ¿Qué dijo?

Pati Chapoy y Jolette / Redes sociales

¿De qué acusa Gloria Trevi a Pati Chapoy y por qué se verán en los juzgados?

Durante más de 15 años, Gloria Trevi y Pati Chapoy han mantenido una de las batallas legales más intensas del mundo del espectáculo. Este enfrentamiento llegará a su fin a finales de 2025, cuando ambas se enfrenten cara a cara en un tribunal de Texas, Estados Unidos.

La intérprete regiomontana acusa a la periodista de difamación, pese a que en 2004 fue exonerada de todos los cargos que la llevaron a prisión.

El próximo proceso judicial, ya catalogado como “el juicio de la década” dentro del ámbito del entretenimiento mexicano, contará con la presentación de testigos y pruebas ante el jurado que determinará el desenlace de esta larga disputa.

La última declaración de Gloria Trevi en contra de Pati Chapoy ocurrió hace unos días, cuando a través de su cuenta oficial de Instagram mencionó que, a pesar de decir que “perdona” a la periodista, aseguró que aún así tendrá consecuencias:

Nos veremos en unos meses, un año o dos, en una corte, y ahí les explica a todos por qué dice lo que dice de mí con pruebas. Y otra vez te perdono … pero los actos tienen consecuencias. Gloria Trevi

¿Cómo respondió Pati Chapoy a estas nuevas declaraciones de la cantante?



¿Cómo respondió Pati Chapoy a las recientes declaraciones de Gloria Trevi?

La frase donde Gloria Trevi habla sobre los próximos encuentros con Pati Chapoy, fue interpretada por muchos como una advertencia directa hacia la conductora de Ventaneando.

Cuestionada sobre las declaraciones de la cantante sobre un posible “perdón”, fue durante una entrevista con el programa El Chismorreo, Pati Chapoy respondió diciendo lo siguiente:

Es muy fácil echarle la culpa a alguien de lo que tú mismo provocaste y ya lo dije y lo vuelvo a decir, si alguien fastidió su vida fue ella, yo no. Pati Chapoy

Por último, también le preguntaron sobre las palabras de Trevi en las que aseguraba que la periodista “evade la justicia”, ante esto, solo respondió con una gran carcajada:

“ Ja, ja, ja, ja. ¡No es cierto! ”, señaló. Para después reiterar que no le importa lo que diga ella o el esposo de Gloria Trevi.

¿Quién será uno de los testigos de Gloria Trevi en la batalla legal contra Pati Chapoy?

En una plática con TVNotas, pudimos confirmar que la conductora y dramaturga Sabina Berman, será una de las posibles testigos que respaldarán a Gloria Trevi en el juicio. Berman también publicó un libro sobre la vida de Trevi, en aquel entonces, Trevi interpuso una demanda en su contra por dicha obra. Sin embargo, con el paso del tiempo ambas lograron reconciliarse y hoy mantienen una sólida amistad.

Sobre este reencuentro, Berman relató cómo fue el momento en que la artista se acercó a ella en Los Ángeles:

Gloria Trevi, estando en Los Ángeles, afuera de mi hotel, reunió sus manos como si fuera a rezar y me dijo: ‘Si en algo te ofendí, perdón’, y le contesté: ‘Gloria, no me ofendiste, me demandaste’. Entonces se rio. Ahorita somos muy buenas amigas. Hablo a veces con ella. Estoy al tanto del juicio. Me ha pedido que vaya a comparecer. No sé exactamente en qué, no lo conozco tan de cerca, pero sospecho que va a ganar Gloria. Sabina Berman

Fue aquí que aseguró que en pro de la justicia, ella hablaría: “ Para aceptar, todo depende del tema. Si es algo donde puedo ser absolutamente honesta, claro. Yo estoy de parte de la justicia ”, dijo Berman.

