¿Ahora Sabina Berman va contra Pati Chapoy? Gloria Trevi la quiere para el juicio de la década

Gloria Trevi y Pati Chapoy han protagonizado por más de 15 años la lucha jurídica más encarnizada del medio del espectáculo. Esta concluirá a finales de este 2025, ya que finalmente se verán las caras en un juicio en Texas, Estados Unidos.

La cantante ha acusado a la comunicadora de difamarla, a pesar de que en 2004 fue absuelta de todos los cargos que la llevaron a la cárcel. Durante el próximo juicio que ya es considerado el ‘juicio de la década’ en el ámbito de los espectáculos en México, serán presentados los testigos y los elementos de prueba ante el jurado.

TVNotas ha podido confirmar que una de las testigos de Gloria probablemente será la conductora y dramaturga Sabina Berman, que en 2014 escribió un libro sobre la cantante que sirvió de guion para una película biográfica. En su momento, Trevi la demandó por esta publicación; sin embargo, ahora son grandes amigas y hasta la ayudará en su batalla legal.

Mira: Gloria Trevi y Mary Boquitas se reconcilian después de dos décadas de enemistad, según Javier Ceriani

Gloria Trevi / Facebook: Gloria Trevi

¿Cómo se reconciliaron Gloria Trevi y Sabina Berman después de sus conflictos legales?

Sabina Berman nos relata cómo fue la reconciliación con la cantante: “Gloria Trevi, estando en Los Ángeles, afuera de mi hotel, reunió sus manos como si fuera a rezar y me dijo: ‘Si en algo te ofendí, perdón’, y le contesté: ‘Gloria, no me ofendiste, me demandaste’. Entonces se rio. Ahorita somos muy buenas amigas. Hablo a veces con ella. Estoy al tanto del juicio. Me ha pedido que vaya a comparecer. No sé exactamente en qué, no lo conozco tan de cerca, pero sospecho que va a ganar Gloria”.

“Para aceptar, todo depende del tema. Si es algo donde puedo ser absolutamente honesta, claro. Yo estoy de parte de la justicia”. Sabina Berman

Lee: ¿Gloria Trevi expone infidelidad de Lucero a Mijares? ¿Lucerito no es hija de él? La verdad del video viral FALSO

Gloria Trevi y Sabina Berman

¿Qué opina Sabina Berman sobre Pati Chapoy en medio del juicio con Gloria Trevi?

Por otra parte, Sabina Berman tiene un buen concepto de Pati Chapoy: “Yo estimo a Pati Chapoy y la respeto, pero a Gloria Trevi la quiero. Conozco su casa. A su esposo (Armando Gómez) lo estimo también. Vivimos muchas cosas juntos y terminamos por querernos como familia”.

“A Pati Chapoy le hice una entrevista larguísima para el guion de cine. No recuerdo muy bien. Supongo que la sentí sincera. Ella me abrió su archivo y eso se lo agradezco. Incluso cuando se peleó Gloria Trevi conmigo fue porque entrevisté a Pati. Me dijo: ‘¿Que no te basta con mi palabra?’ Le respondí: ‘El periodismo es leer una historia, contrastar y buscar los datos duros’. Gloria se molestó hasta que vio la película. Me contó que se puso una mascada, lentes oscuros y fue a la función de las 10 de la noche a verla. La estaba odiando hasta que llegó la primera canción. Vio al público cantando y se emocionó. Se puso a cantar con ellos, me habló y me agradeció. Me dijo que tenía razón”. “

“Sobre Pati Chapoy, no estoy segura de que la actriz y el tono que eligieron para representarla fueran los adecuados, pero yo no dirigí esa cinta. No sé qué le pareció y no me la he vuelto a encontrar”. Sabina Berman

Mira: Exintegrantes del clan de Sergio Andrade le quieren quitar su nombre a Gloria Trevi

¿Cuál es la relación actual entre Gloria Trevi y Sabina Berman fuera de los tribunales?

Sabina Berman pronto se verá con Gloria Trevi: “Hablé con su esposo hace 2 semanas sobre que ella va a tener una serie de conciertos en la CDMX. Me gustaría ir a alguno y tal vez luego irnos a cenar.

“La música de Gloria Trevi es parte del soundtrack de mi vida romántica, como de la mayoría de los mexicanos. Cuando escribí la película, me sabía las canciones. La quiero”, concluyó.

¿Por qué Gloria Trevi demandó a Pati Chapoy en 2009?

Gloria Trevi fue exonerada de todos los cargos por secuestro, corrupción y abuso de menores en 2004.

La cantante interpuso una demanda en contra de Pati Chapoy por difamación y daño moral en 2009 en Texas.

Pati Chapoy supuestamente realizó una campaña de desprestigio en contra de la cantante, debido a que Gloria presuntamente se negó a firmar un contrato de exclusividad.

Ve : Sergio Andrade reaparece tras rumores de su muerte y la huida de Valeria de la Cuesta, su hija, de México

¿Quién es Sabina Berman y cuál es su trayectoria en cine, teatro y televisión?

Es dramaturga, narradora, ensayista, guionista, y directora de cine y teatro. Ha sido galardonada en varias ocasiones con el Premio Nacional de Dramaturgia, el Premio Juan Ruíz de Alarcón y el Premio Nacional del Periodismo.

Fue la escritora de cintas mexicanas muy importantes, como: Entre Pancho Villa y una mujer desnuda y El traspatio.

Por varios años condujo el exitoso programa Shalalá, al lado de Katia D’Artigues.

Actualmente conduce, en Canal 11, el programa Largo aliento.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.