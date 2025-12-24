Alfredo Adame destroza a Pati Chapoy tras presunto veto de ‘Ventaneando’; la acusa de sabotaje: “Es vil”

Para nadie es un secreto que Alfredo Adame y Pati Chapoy no tienen la mejor relación del mundo. Y es que la presentadora ha hablado mal de él en diversas ocasiones. Incluso, durante su participación en ‘La granja VIP’ expresó su deseo de que “desapareciera”.

La enemistad quedó más que evidente después de que, tras ganar ‘La granja VIP’, Alfredo Adame no fuera invitado a ‘Ventaneando’, pese a que el actor sí asistió a ‘Venga la alegría’ para el famoso tour de medios, por lo que se empezó a hablar sobre que el también presentador había sido “vetado” del programa.

Alfredo Adame / Redes sociales

Lee: Alfredo Adame gana La granja VIP y Ventaneando lo deja fuera; ¿Pati Chapoy lo vetó? Esto se sabe

¿Alfredo Adame realmente fue “vetado” de ‘Ventaneando’ por orden de Pati Chapoy?

El rumor de que Alfredo Adame fue “vetado” de ‘Ventaneando’ fue confirmado por el propio actor recientemente. Y es que, durante una entrevista para el periodista Alex Kaffie, el actor, muy a su estilo, habló del asunto y aprovechó para lanzar varios dardos a Pati Chapoy.

De acuerdo con el actor, la riña con la presentadora de TV Azteca no es nueva, asegurando que ella es la que inició todo al “atacarlo”. Adame sostiene que a Pati jamás le gustó que se defendiera, siendo esa la razón por la que se enojó tanto por su triunfo en ‘La granja VIP’.

“La verdad, mejor que no me haya invitado a Ventaneando. Es más, yo estuve a punto de decir que al único programa al que no iría era a ese. A esa señora no la quiero cerca, ni de broma”. Alfredo Adame

Asimismo, afirmó que ser “vetado” no le afectó en nada, pues se considera un hombre que solo asiste a “programas de alto rating, no a programitas de cuatro puntos”.

“Me atacó sin justificación: fue baja, vulgar y vil. Yo le respondí… y ya no le gustó. El problema es que le sé muchas cosas, y cada vez que se ponía roñosa, le contestaba y la exhibía. Así ha sido siempre nuestra historia: cada vez que se mete conmigo, sale pateada”, expresó.

Te recomendamos: ¡De ‘La granja VIP’ al hospital! Alfredo Adame, tras ganar el reality, se someterá a una cirugía de emergencia

¿Pati Chapoy le saboteó un proyecto a Alfredo Adame?

Durante la conversación, Alfredo Adame sacó a relucir que, presuntamente, Pati Chapoy le “saboteó” un proyecto. Según el actor, esta contemplado para entrar a ‘MasterChef Celebrity’, pero ella lo impidió.

También contó que quiso “bajarlo” de ‘La granja VIP’. Sin embargo, en esta ocasión no logró que la escucharan. Y es que la producción le habría respondido que él genera “rating”.

“Incluso me querían meter a MasterChef y ella me bajó. Cuando dijeron ‘vamos con Adame a La granja’, ella respondió que no. Y le dijeron: ‘pues te friegas, chulita, porque aquí el que trae el rating es Adame’”, resaltó.

Hasta el momento, Pati Chapoy no ha respondido a estos señalamientos. No obstante, muchos creen que podría ser cierto, ya que la periodista ha dejado claro en varias ocasiones que Adame no es de su agrado.

Pati Chapoy / Redes sociales

¿Qué ha dicho Pati Chapoy sobre Alfredo Adame?

Pati Chapoy nunca dudó en criticar a Alfredo Adame por sus acciones en ‘La granja VIP’. En su momento, llegó a decir que, para ella, el actor era irrelevante y no le interesaba incluso si “desapareciera”, algo que muchos usuarios interpretaron como si le estuviera deseando la muerte.

De igual forma, lo llamó “majadero” tras la fuerte pelea que protagonizó con ‘la Bea’, en la que esta última hasta lloró de la frustración.

“Ojalá que lo saquen. No tiene brillo ese hombre, ya que lo saquen, punto. Es un majadero. (...) Sabes lo que sucede con ese hombre, es un fantoche, un mentiroso. Adame no tiene escrúpulos ni valores; quien debería estar recluido en un manicomio es él. Se le voló la cánica”, resaltó.

Mira: Eleazar Gómez tachado de “ardido” por reacción frente al triunfo de Alfredo Adame en ‘La granja VIP’