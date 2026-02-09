Alfredo Adame vs. Carlos Trejo: Antes de la pelea, lo tacha de marrano y advierte: “Te regresaré con tus fantasmas”

La llamada ‘pelea del siglo’ entre Carlos Trejo y Alfredo Adame continúa dando de qué hablar. Luego de que Trejo asegurara haber comprado la lápida para “enterrar” al actor, ahora es Alfredo Adame quien le responde con un fuerte mensaje. “Te voy a destrozar. Te voy a quitar lo hocicón. Es un gordito bofo al que voy a agarrar y arrancar la cabeza para regresarte con tus fantasmas. Está muerto de miedo, 4 veces lo he correteado, 5 veces le he cantado la bronca, 2 veces no se presentó”.

Te puede interesar: Alfredo Adame explota contra Imelda Garza y sale en defensa de Maribel Guardia: “Meto las manos al fuego”

La enemistad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame lleva más de una década. / IG

¿Cómo se está preparando Alfredo Adame para su pelea con Carlos Trejo?

Alfredo Adame, asegura que está listo para el enfrentamiento y lo acompañamos a uno de sus entrenamientos, donde dejó claro que va en serio y que se encuentra en una intensa preparación física. “Yo nunca he dejado de ir al gimnasio. Estuve lesionado por 9 meses, pero ya estoy al 100%. También me estoy alimentando bien, he dejado los carbohidratos y todo lo que no me aporte un beneficio calórico”.

Alfredo reveló el tipo de entrenamiento que está realizando. Cuenta con el apoyo de 2 entrenadores que lo ayudan a mejorar su agilidad, movilidad y poder de golpeo. “Todos los días estoy asistiendo al gym con un preparador físico para el cardio y fortalecer las piernas, la parte superior del cuerpo, y caminadora. Además, me estoy apoyando para entrenar boxeo con Fernando ‘el Mandril’ Vargas y con Iván ‘El negro más guapo’. Los 2 son peleadores de UFC e instructores de varias disciplinas. Estamos practicando una hora u hora y media cada tercer día”.

Te puede interesar: ¿Carlos Trejo le habría quitado la vida a su esposa? Alfredo Adame responde tras decir que le “compró su lápida”

Alfredo Adame / Liliana Carpio / Redes sociales

¿Cuál será la estrategia de Alfredo Adame para su pelea con Carlos Trejo?

El ganador de La granja VIP prefirió no revelar cuál será su estrategia para esta pelea, ya que considera que hacerlo sería darle ventaja a su rival. “Ahorita estamos calentando. Luego hacemos pruebas de resistencia y después nos ponemos los guantes para soltar golpes como rectos, jabs, ganchos, uppercuts, pruebas de agilidad, cabeceo, además de fortalecer rodillas y el manopleo. Afortunadamente, solo estoy afinando estos golpes, porque recuerda que yo vengo del karate, taekwondo y artes marciales mixtas”.

El también galán de telenovelas considera que el sobrepeso de su rival podría jugar a su favor; sin embargo, asegura que no quiere confiarse ni dar nada por sentado. “No es robusto. Es un marrano, un gordo bofo. Por eso me voy a aprovechar de todos sus talones de Aquiles que le pueda encontrar. Esto es lo que pasa con esta gente que inhala thinner, cemento y aguarrás: Se les daña el cerebro”.

El actor reveló qué tipo de alimentación sigue para mantener la energía necesaria y evitar problemas de peso o cansancio por una dieta poco saludable. “Estoy realizando 3 comidas al día, basadas en mucha proteína, mucho pescado, nutrientes, verdura, y todo lo que me ayude a detonar a la hora importante. Además, estoy tomando calcio, magnesio, ácido glutámico. Estoy tomando 22 pastillas en la mañana, 5 en la tarde y otras más en la noche”.

Por último, Alfredo asegura que se siente más que listo para el enfrentamiento: “Yo ya me siento al 100%. Nunca me quedo al 95 o 98%. Siempre me preparo para estar al 100% de condición y voy a estar ahí esperándolo con todo”.

Te puede interesar: Carlos Trejo afirma que derrotará a Alfredo Adame en el ring: “Ya fui a comprar su lápida” ¡La pelea del siglo!

Alfredo Adame y Carlos Trejo / FB: Carlos Trejo/clasos

¿Cómo es el entrenamiento físico Alfredo Adame para su pelea con Carlos Trejo?

Alfredo Adame nos muestra cómo se está preparando físicamente:



Practica golpes como uppercuts, rectos, jabs y ganchos.

Golpea con rectos, ganchos o jabs el muñeco de entrenamiento de boxeo.

Hace algunas rutinas de cardio en una bicicleta fija.

Te puede interesar: ¿Alfredo Adame irá a la cárcel? Juez le dicta sentencia por daño moral a Diana Golden, su expareja

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.