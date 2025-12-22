La granja VIP: ¿Quién fue el ganador? Así se vivió la gran final hoy domingo 21 de diciembre

‘La granja VIP’ llega a su fin. Tras poco más de dos meses llenos de dramas, peleas, alianzas y traiciones, se definirá quién se corona como el ganador de la primera temporada y se llevará dos millones de pesos.

¿Quiénes son los finalistas de ‘La granja VIP’?

Aquellos que se coronaron como los finalistas de ‘La granja VIP’ son:

La Bea

César Doroteo ‘Teo’

Eleazar Gómez

Alfredo Adame

Kim Shantal

Ellos cinco, gracias al apoyo del público y su esfuerzo, lograron resistir las 10 semanas dentro del reality y sacar a los otros 10 participantes, que fueron:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Jawy Méndez

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Fabiola Campomanes

Lis Vega

Sergio Mayer Mori

Alberto del Río ‘el Patrón’

Lolita Cortés decidió abandonar el reality a la cuarta semana, argumentando que ya no soportaba la presión y quería salvaguardar su salud mental. En su momento, se llegó a decir que la multaron por ello, pero esto jamás fue confirmado.

¿Cómo votar para escoger al ganador de ‘La granja VIP’?

Para votar por el granjero que quieres que sea ganador, se deben seguir los siguientes pasos:

Entras a la página de https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota

Seleccionar a tu granjero favorito. Recuerda que solo se tienen 10 votos disponibles.

Pulsas la opción “votar” y listo

De acuerdo con encuestas en redes sociales, incluyendo el sitio ‘Vaya vaya’, Alfredo Adame llevaría la ventaja en las votaciones. Si la tendencia no cambia, el actor podría convertirse en el ganador. No obstante, solo se sabrá de forma oficial hasta la gala de esta noche, que empieza a las 8 pm.

¿Quién fue el ganador de ‘La granja VIP’?

La gala final de ‘La granja VIP’ comenzó con el anuncio de que habrá una segunda temporada del reality. Adelantaron que se estrenará en octubre de 2026. Posteriormente, se anunció en qué lugar quedó cada participante.

El quinto lugar se lo llevó la Bea. Cabe destacar que a todos los finalistas se llevará una motocicleta.

Quien se coronó con el cuarto lugar fue Kim Shantal.

