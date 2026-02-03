Ricardo Peralta narra el terrible accidente que sufrió con César Doroteo ¿por qué se calcinó su camioneta?

El influencer Ricardo Peralta compartió detalles de lo que ocurrió durante el accidente automovilístico que sufrió junto a su compañero César Doroteo, cuando ambos se trasladaban por carretera rumbo a Mexicali, Baja California. El creador de contenido explicó cómo se desarrollaron los hechos y cuál fue el momento exacto en el que todo cambió durante el trayecto, aclarando las dudas que surgieron tras conocerse el percance y poniendo en contexto lo sucedido durante ese viaje.

El coche se prendió en llamas: Ricardo Peralta cuenta el accidente junto a César Doroteo. / Foto: Redes sociales

Ricardo Peralta y César Doroteo sufren accidente rumbo a Mexicali: ¿Qué pasó?

Ricardo Peralta explicó cómo ocurrió el accidente automovilístico que vivió junto a César Doroteo cuando se dirigían a Mexicali, Baja California, tras regresar de presentaciones del Infames Tour en Tijuana y Ensenada. El influencer explicó que el trayecto transcurría con normalidad hasta que comenzaron a circular por La Rumorosa, un tramo conocido por sus curvas y pendientes. “De Tijuana a Mexicali hay una área que se llama La Rumorosa, hay mucha curva y mucha bajada. Íbamos muy amenos en la carretera cuando, de pronto, empieza a pasar la cosa más extraña de la vida”, relató a través de un video que publicó en sus redes sociales oficiales.

El primer indicio de que algo no estaba bien fue un ruido inesperado proveniente de la parte inferior del vehículo. “De la nada escuchamos lo que para nosotros fue una piedra que había rebotado con el chasis en la parte de abajo y le hizo ‘tacatacata’”, explicó el influencer. Inmediatamente después, el sistema del automóvil marcó una falla. “En cuanto se acaba ese sonido aparece en la pantalla un mensaje que dice ‘Error en la transmisión”, agregó.

La situación se volvió más evidente en cuestión de segundos, cuando comenzó a salir humo del interior. “Seguido de eso empieza a salir aire caliente y humo del área donde teníamos el aire acondicionado, pero fue cosa de segundos”, narró. Fue entonces cuando el conductor, quien era también su tour manager, percibió un cambio físico en los controles del vehículo. “Empieza a sentir caliente los pedales en el acelerador y en el freno, y dice: ‘Bájense que esto se va a incendiar’”, recordó.

Al descender del automóvil, la magnitud del incidente se hizo evidente. “Yo iba en la parte de atrás, empiezo a ver el humo, nos empezamos a bajar del coche y ahí fue cuando fue de pronto: ‘¿Qué está pasando?’ Enseguida que nos bajamos, volteamos a ver el coche y abajo del coche había llamas. En menos de 10 minutos el coche no existía”, destacó el expaticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024.

¿Qué pasó en el accidente de Ricardo Peralta y César Doroteo en Baja California? / Foto: Redes sociales

¿Explotó la camioneta en la que iba Ricardo Peralta con César Doroteo?

Luego del accidente rumbo a Mexicali, Ricardo Peralta aclaró una de las principales dudas que surgieron tras darse a conocer el incidente: si el vehículo explotó. El influencer explicó que, aunque el fuego avanzó rápidamente, la camioneta no explotó como muchos imaginaron.

“Nosotros nos alejamos porque creíamos que el coche iba a explotar, solamente les decíamos que ‘bajen la velocidad’”, contó. Detalló que el vehículo continuó avanzando aún cuando ya había fuego visible. “El coche no se detuvo, no se podía detener, el conductor intentó poner el freno de mano y parking”, explicó. Durante ese momento, los ocupantes se mantuvieron a distancia por precaución. “El nivel de la llama fue en menos de dos minutos, estábamos en shock y alejados porque creíamos que iba a explotar la camioneta”, añadió.

El temor a una posible explosión también influyó en que no intentaran rescatar sus pertenencias. “Por ese miedo fue que no sacamos nada de la cajuela”, señaló. Con el paso de los minutos, el daño fue total. “Lo que explota es una llanta y los vidrios, en menos de 10 minutos el coche no existía. Todo lo que había en nuestra cajuela dejó de existir”, relató.

Finalmente, Ricardo compartió la información que recibieron por parte de los bomberos tras controlar el incendio. “Lo que aprendimos es que los coches no explotan, nos dijeron los bomberos que la gasolina solo se evapora”, explicó. Aunque reconoció que la experiencia fue impactante, decidió contar lo ocurrido para aclarar los hechos tal como sucedieron durante el trayecto por La Rumorosa.

Así fue el accidente de Ricardo Peralta y César Doroteo rumbo a Mexicali. / Foto: Redes sociales

¿De qué se trata el Infames Tour de Ricardo Peralta y César Doroteo?

El Infames Tour es el espectáculo en vivo del dúo de influencers Pepe y Teo, quienes han logrado consolidarse en la comunidad digital por su estilo directo y su enfoque en temas de actualidad. El show combina presentaciones de stand-up comedy con segmentos de crítica social, ofreciendo un espacio donde los creadores interactúan con el público y comparten sus perspectivas de manera cercana y conversacional.

Durante el recorrido del tour, que incluye varias ciudades de México, Pepe y Teo presentan una propuesta que mezcla entretenimiento y reflexión, explorando situaciones cotidianas y culturales desde su propio estilo. La experiencia permite al público conocer más de cerca su trabajo en redes sociales y disfrutar de un espectáculo que integra humor, diálogo y participación activa con los asistentes.

