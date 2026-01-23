Actor de Vecinos se desplomó desde más de 30 metros de altura; desafió a la muerte al sobrevivir de “milagro”

Sin duda alguna, ‘Vecinos’ ha sido una de las series más queridas y populares de la televisión mexicana. Por ello, los fans se alarmaron tras saber que uno de sus actores sufrió una apartosa caída de más de 30 metros de altura que pudo matarlo en el acto o, al menos, limitar su movilidad.

¿Qué actor de ‘Vecinos’ sobrevivió a una caída de más de 30 metros de altura?

Se trata de Pablo Valentín, actor mayormente recordado por interpretar a ‘Pedro’ en la serie ‘Vecinos’. Durante una emisión reciente del programa ‘Miembros al aire’, el actor se sinceró sobre la caída que casi le quitó la vida en su momento.

Empezó contando que vive cerca de una barranca. Comentó que estaba cortando la rama de un árbol con un serrucho. Debido a un descuido de él, se cayó desde una altura de aproximadamente 30 metros.

“Yo vivo a la orilla de una barranca y estaba cortando una rama, pero pues mal, ‘El coyote’ de ‘El correcaminos’ que hace las cosas mal… corté la rama con el serrucho y me ganó el peso. Caí 30 metros” Pablo Valentín

Indicó que, en aquel entonces, no creyó que el accidente fuera de gravedad, pues había mucha hierba en el suelo. No obstante, comentó que perdió el conocimiento cuando estaba a punto de llegar a un río cercano.

Si bien la caída fue aparatosa, solo lidió con unos huesos rotos y tuvo que tomar rehabilitación para poder recuperarse. La celebridad considera que sobrevivir al siniestro fue un “milagro”.

“Fueron cuatro huesos rotos; estuve un mes y medio en el hospital y en rehabilitación. Fue sacro, columna, pelvis y el omóplato. Yo no pensaba que me iba a romper nada porque era hierba, pero en el fondo hay un río y allí sí ya perdí el conocimiento”, expresó.

¿Pablo Valentín, actor de ‘Vecinos’, tuvo alguna secuela por su caída?

Pablo Valentín, actor de ‘Vecinos’, manifestó que, afortunadamente, la rehabilitación lo ayudó a reponerse y, hasta ahora, no presenta ningún tipo de secuelas por lo ocurrido.

Aunque ahora lo cuenta entre risas, dejó ver que esa experiencia fue muy impactante. Por supuesto, sus fans no dudaron en mostrar su preocupación y recomendarle que tuviera más cuidado en el futuro, resaltando que este tipo de accidentes pueden tener consecuencias mayores.

Hasta el momento, Valentín no ha hecho más comentarios sobre su percance y solo ha usado sus redes sociales para promocionar los futuros proyectos laborales que tiene.

¿Quién es Pablo Valentín, actor de ‘Vecinos’ que sufrió una aparatosa caída?

Javier Ailec Paulino Duarte Larrazábal, mejor conocido en la industria como Pablo Valentín, es un actor y comediante mexicano. Actualmente tiene 53 años. Es mayormente famoso por interpretar a ‘Pedro’ en la serie ‘Vecinos’.

Se le ha visto en varios proyectos como:

RBD: La familia

Un gancho al corazón

Los exitosos Pérez

Los simuladores

Para volver a amar

La fuerza del destino

Por amar sin ley

Su última aparición en pantalla fue en 2025. Estuvo en ‘Papás por siempre’ como Nazario Olmos. En cuanto a su vida personal, se sabe que tiene tres hijos. También se conoce que, en su momento, fue pareja de Mariana Treviño.

