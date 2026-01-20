Lalo España abandona importante proyecto: destapa caos tras bambalinas y contratos vencidos ¿regresa a Vecinos?

Lalo España, actor y exintegrante del elenco original de Vecinos, se convirtió en el primer nombre en encender las alarmas alrededor de la esperada gira ‘Enrollados’. Antes de que el proyecto arrancara, ya estaba envuelto en rumores, retrasos y especulaciones que no pasaron desapercibidas para los fans. Lo que prometía ser un reencuentro nostálgico lleno de risas y momentos icónicos terminó generando más preguntas que certezas, sobre todo después de que se confirmara que el comediante no formaría parte del show.

Durante días se habló de posibles conflictos internos, baja venta de boletos o desacuerdos entre los integrantes. Sin embargo, fue el propio Lalo quien decidió dar la cara y aclarar todo con un mensaje directo, sin rodeos y completamente en su estilo.

¿Por qué Eduardo España no formará parte de la gira ‘Enrollados’?

Eduardo España utilizó sus redes sociales para explicar, con calma y de manera transparente, las razones por las que no participará en la gira ‘Enrollados’, dejando claro que su salida no responde a chismes ni a diferencias personales, como algunos usuarios comenzaron a insinuar.

Eduardo España “El año pasado fui contratado por una compañía para formar parte de la gira ‘Enrollados’. Esta gira sufrió algunas modificaciones por cuestiones ajenas al elenco. La compañía que nos contrató publicó un comunicado anunciando que la gira por cuestiones de logística de ellos sufriría ciertos movimientos, reprogramaciones, etc. y que ellos asumían la responsabilidad de devolver el dinero de los boletos”

Según explicó, los cambios en el calendario alteraron por completo lo que originalmente se había pactado. La reprogramación de fechas fue el punto clave que provocó que su participación ya no fuera viable, especialmente porque su contrato llegó a su fin y no se renovó bajo las nuevas condiciones.

Lalo España / Redes sociales

¿Venció el contrato de Eduardo España con ‘Enrollados’

Uno de los puntos que más llamó la atención del mensaje de Eduardo España fue cuando confirmó que su contrato ya no está vigente y que la decisión fue tomada tras una revisión legal. Con esto, el actor dejó claro que su salida no es improvisada ni producto de un impulso.

“Mi contrato está vencido y revisado por mi abogado y quiero comunicarles que por cuestiones de otros compromisos, al reprogramarse estas fechas, yo no podré formar parte de esa gira”, explicó.

Además, el comediante subrayó que no le gusta quedarse callado cuando surgen versiones erróneas en redes sociales, razón por la que decidió aclararlo personalmente y evitar que el público se quede con información incompleta o confusa.

“Pareciera que uno tiene que estar como autómata sin decir nada, yo no soy de ese estilo, me gusta dar la cara, aquí estoy frente a frente”, agregó, marcando distancia de cualquier polémica innecesaria. Eduardo España

Lalo España / IG: @laloespanaoficial

¿Lalo España regresará a Vecinos tras renunciar a la gira ‘Enrollados’?

Lalo España volvió a tomar el control de la conversación cuando surgió otra inquietud entre los seguidores: en algunas ciudades seguían apareciendo anuncios de la gira ‘Enrollados’, aun con todos los cambios ya confirmados. Ante esa confusión, el actor fue contundente para evitar cualquier malentendido y dejó clara su postura desde el principio.

“Estoy comunicándoles que si ven anuncios de la gira de ‘Enrollados’, si ven que siguen vendiendo boletos en algunas ciudades sepan de mi boca que yo no estoy ni estaré en la gira de ‘Enrollados’” Lalo España

Este mensaje no solo buscó informar, sino también proteger al público que esperaba verlo sobre el escenario. Sin embargo el actor invitó a sus seguidores a acompañarlo en otros espectáculos y presentaciones que sí forman parte de su agenda actual.

“Les agradezco mucho, pueden verme en mis shows por la república, pueden verme en otros espectáculos”, concluyó.

¿De qué trata la gira ‘Enrollados’ y quiénes forman parte del reencuentro?

‘Enrollados’ es el nombre de una gira de reencuentro del concepto ‘Otro rollo’, donde varios de los integrantes del programa original volverían a los escenarios para presentar un show en vivo con sketches, anécdotas, comedia y dinámicas al estilo del famoso programa de televisión.

El elenco anunciado incluía a:

Yordi Rosado

Gaby Platas

Mauricio Castillo

Roxana Castellanos

(y originalmente Lalo España, quien ya aclaró que no participará)

La intención era llevar este espectáculo a diferentes ciudades de la República Mexicana, como una especie de reencuentro para fans de ‘Otro rollo’, pero la gira fue reprogramada por cuestiones logísticas, según informó la promotora. Por esos movimientos se generó todo el revuelo alrededor de la salida de Lalo España.