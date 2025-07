¿Florinda Meza alista revés? Lalo España interpretaría a ‘Chespirito’ en una posible serie de la actriz

La serie “Chespirito: Sin querer queriendo” ha despertado varias polémicas desde su estreno. La biografía del comediante Roberto Gómez Bolaños ha dado de qué hablar los últimos meses. Los supuestos romances destapados entre personajes de la entrañable vecindad, ha sido de lo más comentado y en redes han señalado a Florinda Meza de ser la tercera en discordia en el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños con Graciela Fernández.

Recientemente, Eduardo Martínez, mejor conocido como Lalo España, rompió el silencio en torno a su ausencia en la polémica serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, donde audicionó para interpretar a su más grande inspiración: Roberto Gómez Bolaños. Aunque finalmente el papel fue otorgado a Pablo Cruz Guerrero, el comediante dejó claro que no guarda rencores, y que no descarta interpretar a ‘Chespirito’ en una posible serie de Florinda Meza. ¿Sabe algo?

Familia de Capulina lanza aclaración tras retratar a Capulina hullimando a ‘Chespirito’ en su bioserie. / Redes sociales

¿Qué opina Lalo España del personaje de ‘Margarita Ruíz’, basado en Florinda Meza en la serie de ‘Chespirito’?

Uno de los temas más comentados en torno a la bioserie es la representación de Florinda Meza, viuda de Gómez Bolaños, a través del personaje ficticio Margarita Ruiz.

Meza ha criticado abiertamente la producción, acusando a los autores de distorsionar la verdad con fines comerciales. Al respecto, Lalo España se mostró prudente.

“Es una serie bien hecha. Yo estudié seis meses al personaje y aunque no quedé, reconozco el trabajo de todos los involucrados”, señaló España durante un reciente encuentro con medios.

“No me gusta opinar de algo que no sé. No van a lograr amarrar navajas conmigo”, expresó. Aunque reconoció no coincidir con algunas actitudes pasadas de Meza, evitó sumarse a las críticas.

Tal vez te interese: Alejandra Ávalos, sobrina de Florinda Meza, la defiende por llamar “defectos” a los hijos de Chespirito

Lalo España / Redes sociales

¿Florinda Meza producirá una serie para contar su ‘versión’ sobre ‘Chespirito’?

La tensión en torno a la figura de Meza podría dar pie a un nuevo proyecto. En semanas recientes, se ha hablado de un documental biográfico y posiblemente una serie que ella misma produciría para dar su versión de los hechos y limpiar su imagen pública.

Ante la posibilidad de que lo convocaran para interpretar nuevamente a Gómez Bolaños, esta vez bajo la visión de Florinda, España se mostró entusiasta:

“No me ha buscado, pero yo pago porque me alquilen. Lo veo más allá del chisme, el personaje es interesantísimo”. Lalo España

El actor se mostró intrigado ante la posibilidad de poder participar en una producción liderada por Florinda Meza, pues ve una oportunidad única de formar parte de un proyecto que cuente más historias.

Te podría interesar: Florinda Meza y Graciela Fernández, ex de Roberto Gómez Bolaños: Así fue su último y frío encuentro: VIDEO

Florinda Meza / Redes sociales

¿La serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ tendrá una segunda temporada?

La serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, que ha generado tanto elogios como controversia, llegará a su fin el próximo 24 de julio con el estreno de su octavo y último episodio por HBO Max.

“El reto más grande fue condensar en ocho capítulos todo el tramo de vida que se pretende contar, que son décadas”, señaló Roberto Gómez Fernández, productor de la serie, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Sin embargo, ante la pregunta de si habrá una segunda temporada, Gómez Fernández fue claro: no está contemplada. Aunque dejó abierta la posibilidad de otros proyectos basados en el universo creativo de su padre.

Por ahora, Lalo España mantiene viva la posibilidad de volver a encarnar al ícono del humor mexicano… quizás bajo otra perspectiva.

Lee: ¿Cuánto ganaba Florinda Meza en El Chavo del 8? La actriz revela la cifra exacta de su ganancia por capítulo.