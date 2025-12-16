Novio de Lalo España le cambia la jugada y prefieren terminar; este fue el motivo ¿Traición? ¡Está devastado!

Hace 2 semanas, Eduardo España dio a conocer que por medio de sus redes sociales, que había terminado su relación con su novio, 24 años menor que él.

En cuanto a los motivos, solo mencionó que hay veces en que el paso del tiempo, las circunstancias, las diferencias y necesidades transforman la manera en que fluimos con otra persona.

¿Por qué razón Lalo España terminó con su pareja?

Sin embargo, un amigo de Lalo España nos reveló la verdadera razón del truene:“Resulta que su novio al principio no quería ser padre, pero recientemente le dieron ganas. de tener hijos. Lalo no aceptó de ninguna manera, por lo que decidieron que lo mejor era terminar y ya no invertir más tiempo en una relación que tarde que temprano acabaría por ese motivo”.

Nuestra fuente nos aseguró que esta negativa sobre la paternidad de Eduardo no es de ahora: “Él nunca ha tenido ese instinto. Desde joven sabía que él no había nacido para asumir esa responsabilidad, ya que la considera muy fuerte. Para Eduardo el trabajo siempre ha sido su prioridad. Obviamente, también le dedica tiempo a lo personal, pero criar a un niño lo ve como un compromiso enorme”.

La pareja de Eduardo intentó convencerlo. “Le planteó que recurrieran a algún método de los que ahora hay. También le propuso que adoptaran, pero Lalo tiene claro que por ninguna vía quiere ser padre. Hasta decía que ya no estaba en edad, que, en vez de papá del bebé, en unos años, iba a parecer su abuelo. Consciente de que ese era un deseo de su pareja, Eduardo lo dejó volar”.

¿Por qué Lalo España ocultó la identidad de su exnovio?

Esta ruptura ha tenido muy triste a Lalo España. “Cuando llega de trabajar a su depa, se ha puesto a llorar por horas. Extraña mucho a su novio y es que con él se volvió a dar una oportunidad después de que en 2012 falleciera el gran amor de su vida, Ranferi Aguilar”.

Eduardo ha decidido seguir manteniendo en privado la identidad de su exgalán: “Cuando comenzaron a andar, Lalo no quería presentarlo públicamente, porque le daba mucho miedo que lo criticaran y

le dijeran que parecía su hijo. Ya después su novio fue el que no quiso aparecer ante los medios, para no sentirse invadido en su privacidad, pero de que se amaron profundamente, lo hicieron”.

Lalo España está devastado tras su ruptura y se refugia en el trabajo

Ante la gran tristeza, el trabajo ha sido la mejor terapia para Lalo España con las grabaciones de la serie “Vecinos” y la preparación de su espectáculo Amor con humor se paga, que se presentará el próximo 31 de diciembre en un famoso hotel de la CDMX.

Por último, sobre una posible reconciliación, nuestra fuente la pone en duda:

“Los 2 son unos tipazos que se entendían de maravilla. De verdad era muy bonita la convivencia que tenían, el apoyo mutuo que se daban. No quedaron para nada peleados y aún se siguen mensajeando. Entonces, todo podría pasar. El tema es lo de los hijos. Lo que sí tengo claro es que Eduardo no va a ceder, por lo que la esperanza para volver sería que su ex abandonara la idea de ser padre. Ya veremos qué ocurre”.

¿Quién es Lalo España y en qué proyectos ha participado?

En 1998, Lalo España

Desde 2005 participa en el programa Vecinos, donde interpreta a “Germán Martínez”.

De 2007 a 2014 tuvo un programa en Telehit llamado “Las pellizcadas de doña Margara”, con su personaje de “Margara Francisca”.

Ha participado en más de 20 películas, como “Cansada de besar sapos”, “Pastorela”, “Tercera llamada”, “Cantinflas”, entre otras.

Tiene una larga carrera en los melodramas, entre los que destacan: “Cachito de cielo”, “El hotel de los secretos” y “La madrastra”, entre otros.

Recientemente, fue parte del programa "¿Quién es la máscara?”

