Lalo España habla de su novio 24 años menor que él y la razón por la que no lo muestra en redes

Lalo España el reconocido actor que da vida a Germán en la serie ‘Vecinos', se sinceró como nunca sobre su vida amorosa, lo que lo convirtió en tendencia en las redes sociales.

Para nadie es secreto que Lalo España pertenece a la comunidad LGBT. La decisión de hablar abiertamente de su homosexualidad se dio tras la muerte de su pareja en 2012 por una fuerte neumonía. Ranferi Aguilar, como se llamaba su pareja, fue la causa que hizo que España ya no se “escondiera” y en una entrevista para ‘El minuto que cambió mi destino’ aseguró:

En la actualidad, el actor se ha vuelto a enamorar, esta vez de un hombre 24 años menor que él. Si bien la diferencia de edad no representa un obstáculo para su relación, el actor ha decidido mantener su nuevo romance alejado de las redes sociales, movido por una poderosa razón.

Eduardo España abrió su corazón en una entrevista para el programa de YouTube de Matilde Obregón, en el que confesó la razón detrás de su radiante felicidad: su actual pareja.

El actor ha revelado que, si bien no oculta su amor, respeta la privacidad de su pareja y por ello evita compartir fotografías o detalles específicos que puedan exponerlo a comentarios hirientes o malintencionados en las redes sociales.

“Aprendí a estar bien con y sin, y él lo sabe. Que bonito no codepender de alguien. Sí amar, sí respetar, sí ser leal, fiel, querer construir algo juntos pero con el respeto a la individualidad del otro… Parte de ese respeto que he tenido que ejercer hacia él es que no quiere que sepan quién es… Porque en las redes hay tipos que bajo la cobardía te destruyen y te amenazan en la calle... se meten con tu sexualidad”.

Finalmente en la conversación el actor enfatizó la importancia de no dejar nada sin hacer. Reveló, además, que su pareja, quien prefiere mantener su anonimato, ha jugado un papel fundamental en su crecimiento personal en diversos aspectos.

Lalo España

Me ha enseñado cosas muy hermosas después de 12 años de no tener pareja... de haber perdido de esta tierra a mi pareja, que falleció. El que se haya presentado este ser en mi vida ha sido maravilloso. Yo me ponía trabas y pensaba en el cliché llegó un momento en que él me dijo, “la edad es un número”…“Lo que quiero decir con todo esto, es que estamos de paso. No se queden con las ganas de nada en la vida, mientras no hagas un daño a nadie. Cuando a lo mejor andas con alguien a quien le doblas la edad, por circunstancias pues se gustaron y punto y así es la vida”.