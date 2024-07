Lolita Ayala reaparece en silla de ruedas y con oxígeno ¿cuál es su estado de salud?

A finales de junio, se realizó una misa por el aniversario luctuoso de Talina Fernández. A dicho evento se hizo presente Lolita Ayala, gran amiga y colega de la llamada ‘Dama del buen decir’, en silla de ruedas y con oxígeno.

Pese a la insistencia de la prensa por saber cuál era su estado de salud, la presentadora resaltó que no se sentía “del todo bien”, por lo que pidió no ser entrevistada.

A dos semanas de este hecho, y ante la preocupación de sus fanáticos, Lolita se dio un tiempo para hablar con los reporteros y explicar cuál es su estado de salud actual.

Lolita Ayala / Instagram: @lolitayala_n

Lolita Ayala explica por qué está en silla de ruedas

En un reciente encuentro con la prensa, Ayala aseguró estar bien y explicó que actualmente está en silla de ruedas por una lesión en el fémur, consecuencia del accidente en helicóptero que vivió en su momento.

“Bien, pero estoy coja, por eso ando (en silla de ruedas). La caída en helicóptero y cuando me rompí el fémur y todo, no me dejaron bien y me tienen que volver a operar y yo ya no quiero. Es un hueso que quedó afuera del fémur”. Lolita Ayala

Sobre el por qué usa oxigeno y cubrebocas, la presentadora aclaró que se debe a que quiere evitar un contagio por Covid-19.

“Yo estoy bien. Me puse el tapabocas porque parece que el Covid está regresando. El oxigeno solamente en la Ciudad de México, me afecta la altura. Ahorita que voy a salir, me lo quito”, dijo.

Lolita Ayala ha contemplado vivir en la playa

Para finalizar la plática, Lolita admitió que ha contemplado la idea de mudarse a un lugar cerca del mar, no solo por cuestiones de salud, sino también para relajarse y, quizá, escribir un libro con sus memorias.

“Claro, en Cancún, Acapulco. Por ahora no tengo planes más que sobrevivir y vivir bien con mis hijos”, concluyó.

Lolita Ayala / Instagram: @lolitayala_n

La salud de Lolita Ayala a través de los años

La salud de Lolita Ayala ha sido un tema de preocupación en los últimos años. La también periodista sufre las secuelas de un accidente en helicóptero ocurrido en 2015, lo que agravó su cuadro de diabetes e hipertensión.

Además, en 2021, se rompió el fémur y la cadera tras un resbalón. Si bien se ha sometido a diversas operaciones, la celebridad no quedó bien, por lo que ha optado por no hacerse más cirugías y mantenerse alejada del medio artístico.

