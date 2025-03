Lolita Ayala reaparece y su aspecto preocupa; revela por qué salió de televisión

La periodista y conductora Lolita Ayala sorprendió con su reaparición ante el ojo público, luego de que Virginia Sendel compartiera detalles de su estado de salud hace poco.

Aseguró que Lolita Ayala está estable, pese a que todavía presenta molestias en la columna por el accidente que vivió en un helicóptero hace 10 años. En esta ocasión, Lolita causó revuelo en redes sociales su aspecto físico.

Eso no es todo, también sorprendió con las revelaciones que hizo en torno a su salida de la televisión, tras una larga trayectoria en este medio.

Lolita Ayala reaparece en redes sociales / Instagram

¿Qué dijo Lolita Ayala de su salida de televisión?

Mediante una plática en el pódcast ‘Sensibles & chingonas’, Lolita Ayala compartió la razón por la que fue dejó su trabajo como conductora del ‘Noticiero con Lolita Ayala’. ¡Querían a una presentadora más joven!

“Yo sabía que venían cambios. Nunca me imaginé que el motivo por el que me quitarían fuera que había rostros más jóvenes. No me esperaba ese pretexto para decirme adiós”, dijo Lolita.

Lolita Ayala reaparece en redes / IG: @lolitaayala_n

Agregó: "¿Para qué caras nuevas? si ya estaban acostumbrados a mí. ¿Qué tiene que sea una cara vieja?”.

Después de esta explicación, se confirmó que Lolita Ayala cedió su lugar a Karla Iberia Sánchez, así como Denise Maerker suplió a Joaquín López-Dóriga.

Así lo dijo Lolita Ayala:

¿Cuál es el estado de salud de Lolita Ayala?

Las declaraciones de Lolita Ayala causaron sorpresa y comentarios divididos sobre si debería darse paso a nuevas generaciones. Sin embargo, lo que también llamó contundentemente la atención de algunos cibernautas fue el aspecto de la periodista.

Algunos internautas mencionaron que la comunicadora se ve afectada, tras las secuelas que le dejó su accidente en helicóptero, así como la caída que sufrió en su casa por problemas de equilibrio.

Lolita Ayala reaparece en redes / IG: @lolitaayala_n

Estos fueron algunos comentarios:



“Lolita es grande, pero si se ve afectada por su accidente”,

“Mi icónica Lolita Ayala, se ve cansada”

“Qué le pasó en su carita?”

“Ay, pobre Lolita, se le ve cansada”

“Mi Lolita una grande, pero tampoco era abusar del botox”

Sin embargo, Virginia Sendel remarcó que Lolita Ayala se encuentra mejor de salud, pese a que se le había visto con tanques de oxígeno y bastón.

“Lolita está tranquila. Está bien. El problema es la columna. Entonces, sí le molesta salir muy seguido, pero emocionalmente está muy bien”, dijo Sendel.

“Ha regresado. Ha hecho presentaciones y ha dado entrevistas, pero ya la edad también nos pesa. Eso sí, mejor pregúntenselo a ella. No vaya a ser que mañana le den el noticiero estelar y yo aquí ande de habladora”, dijo sobre su posible regreso a la televisión.