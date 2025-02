Lolita Ayala reaparece en un partido de softbol tras años de ausencia

Luego de varios años alejada del ojo público debido a las secuelas de un accidente en helicóptero y tras aparecer utilizando oxígeno, Lolita Ayala se dejó ver nuevamente en el estadio Alfredo Harp Helú para lanzar la primera bola en un partido de softbol entre los Diablos Rojos y el Águila de Veracruz. Su presencia causó gran emoción entre los asistentes, quienes aplaudieron su valentía y fortaleza.

Lolita Ayala reaparece en redes sociales / Instagram

Lolita Ayala impulsa el softbol femenil en México

El evento del pasado sábado tuvo un significado especial, ya que Lolita Ayala participó como invitada de honor para fomentar la nueva liga de softbol femenil en México. Este proyecto busca incentivar la práctica del deporte entre las niñas y contar con el respaldo de equipos varoniles para fortalecer su desarrollo.

La periodista llegó al campo en un carrito de golf, acompañada por un médico y algunos invitados. Vestida con un blazer rojo, en honor a los Diablos Rojos, se mostró sonriente y de buen humor. Sin embargo, requirió apoyo para mantenerse de pie, ya que su movilidad se ha visto afectada desde el accidente que sufrió en 2015.

La dama del periodismo con una voz inconfundible que marcó época en la televisión mexicana, siempre con la sonrisa y su rosa lista 🌹 Es un gran honor tenerte en casa @LolitaAyalaN te queremos mucho ❤️‍🔥 pic.twitter.com/aeVDb9I5QY — Diablos Rojos Femenil (@DiablosFem) February 15, 2025

¿Cómo está de salud Lolita Ayala?

En junio del 2024, Lolita Ayala asistía a la misa del aniversario luctuoso de su amiga y colega Talina Fernández, donde fue vista en silla de ruedas y utilizando oxígeno. En ese momento, evitó hablar a profundidad sobre su salud, aunque confirmó que su condición física sigue presentando dificultades.

“Bien, pero estoy coja, por eso ando (en silla de ruedas). La caída en helicóptero y cuando me rompí el fémur y todo, no me dejaron bien y me tienen que volver a operar y yo ya no quiero. Es un hueso que quedó afuera del fémur”, reveló la periodista.

Sobre el uso de oxígeno y cubrebocas, aclaró que prefiere prevenir contagios de Covid-19 y que la altura de la Ciudad de México afecta su respiración. “Yo estoy bien. Me puse el tapabocas porque parece que el Covid está regresando. El oxígeno solamente en la Ciudad de México, me afecta la altura. Ahorita que voy a salir, me lo quito”, explicó.

El accidente de Lolita Ayala en helicóptero

El 19 de septiembre de 2015, Lolita Ayala viajaba en helicóptero junto a empresarios y colaboradores cuando la aeronave sufrió una falla mecánica, obligando a un aterrizaje forzoso en Chihuahua. El impacto fue severo, causando heridas a los ocupantes, incluida la periodista, quien requirió atención médica inmediata.

Las secuelas físicas derivadas del accidente han afectado su movilidad, obligándola a someterse a varios procedimientos médicos y terapias de rehabilitación. Pese a las dificultades, Ayala ha mantenido su espíritu de lucha y ha continuado con su labor altruista a través de su fundación “Sólo por Ayudar”.

La reaparición de Lolita Ayala ha sido motivo de alegría para el público, quienes la recuerdan como una de las periodistas más queridas de la televisión mexicana. Su participación en el partido de softbol demuestra su interés en seguir apoyando causas sociales y promoviendo el deporte en México.

