Susana Zabaleta rechazó ser la nueva ‘Aventurera’ ¿por su romance con Ricardo Pérez?

La nueva versión de ‘Aventurera’, producida por Juan Osorio, sigue en medio de la polémica. La puesta en escena ha sido sumamente criticada en redes sociales por el desempeño de Irina Baeva, quien da vida a Elena Tejero.

Si bien su productor, Juan Osorio, levantó las expectativas al anunciar que habría “una nueva ‘Aventurera’”, al final se reveló que la actriz continuaría en su papel protagónico, pese a las críticas.

En medio de todo esto, Susana Zabaleta reveló que, en su momento, el productor de telenovelas le ofreció ser la “nueva ‘Aventurera’”, pero declinó la oferta por una poderosa razón.

Susana Zabaleta explica por qué no aceptó ser Elena Tejero

En un encuentro con la prensa, Susana dejó entrever que Juan ofreció el papel a “todas las actrices” conocidas, pero, aparentemente, todas se habrían negado. En su caso, declinó la propuesta debido a que, al menos en este momento de su vida, no tiene ganas de regresar al teatro.

“Yo creo que a todas nos lo ofrecieron y creo que todas dijimos que no. No sé. Carmen Salinas fue extraordinaria. No habrá otra igual. Ahorita no tengo ganas de encerrarme en el teatro. Ahorita tengo ganas de viajar, de cantar”. Irina Baeva

Sobre el desempeño de Irina Baeva, optó por no comentar al respecto. Sin embargo, hizo hincapié en que las críticas del público, probablemente, le afectan emocionalmente.

“Yo no voy a opinar de nada. Yo qué sé. Lo que sí se me hace muy fuerte es cómo la han criticado. Yo creo que no se la está pasando nada bien. Si me hablas de ‘La cotorrisa’, sí sé”, indicó.

Susana Zabaleta está muy feliz y enamorada

Para finalizar la conversación, expresó que, además de querer disfrutar su carrera como cantante, desea pasar tiempo con su novio Ricardo Pérez, quien es conductor del pódcast ‘La cotorrisa’.

“Yo creo que han de pensar que, si a mi edad, puedes estar (enamorada). Si la vida te dio una oportunidad más para estar enamorada, yo creo que todas las mujeres pueden entender que, en algún momento, ese ser humano las puede hacer sentir como reinas les va a llegar”, concluyó.

¿Qué ha dicho Irina Baeva sobre las críticas en su contra?

Tras darse a conocer que seguirá en ‘Aventurera’, Irina Baeva admitió que las críticas por su “forma de bailar y cantar” en el escenario la han lastimado mucho. No obstante, dejó en claro que, “como buena rusa mexicana, no se raja”, por lo que seguirá esforzándose para mejorar y dar un show de calidad.

“Es como dice Taylor Swift: ‘No soy yo la que ama el drama, el drama me ama a mí'. No precisamente es algo que uno desea para sí mismo ni para nadie de verdad, porque es un camino bastante complicado. Y de verdad, muchas gracias a toda esta gente que incluso da esa opinión negativa, porque te digo que es una energía que nos están enviando aquí y nosotros la estamos transformando en esta gran fiesta”, dijo.

