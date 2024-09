Lalo España enamorado, pero las bodas no están en sus planes ¡Esto dice!

El actor Lalo España continúa disfrutando de una etapa de gran felicidad en su vida sentimental. Recordemos que a finales del 2023, el comediante reveló que había encontrado el amor nuevamente tras la pérdida de su pareja, Ranferi Aguilar, hace 12 años. Desde entonces, Lalo ha mantenido una relación discreta con su pareja, a quien ha preferido mantener alejado del ojo público.

A pesar de la discreción, el actor ha compartido en diversas ocasiones su alegría por esta nueva etapa y aunque se ve enamorado y se pronuncia feliz asegura que pensar e boda no es parte de sus planes.

Lalo España y exnovio Ranferi Aguilar.



Lalo España descarta planes de boda

En una reciente entrevista, Lalo celebró que el próximo mes cumplirá un año con su pareja por lo que expresó gratitud por este nuevo capítulo en su vida.

“Súper bien, vamos para un año. El 10 de octubre cumplo un año y estoy muy feliz y agradecido con la vida, con Dios, con el universo y con lo que cada quien quiera.”

Lalo España





Sin embargo, cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de formalizar su relación a través del matrimonio, el actor fue contundente al descartar esta opción.

“Cada vez más los contratos sociales y los papeles y eso no, yo vivo el momento, vivo día a día, lo que duremos y toda la buena vibra”, afirmó Lalo España.

A pesar de no tener planes de boda, Lalo España se muestra satisfecho y agradecido por el amor que ha encontrado y aunque asegura que no se quiere casar tampoco quiere hacer hipótesis de lo que podría o no suceder pues “luego cae más pronto un hablador”.

¿Quién es el novio de Lalo España?

Para nadie es secreto que Lalo España pertenece a la comunidad LGBT. La decisión de hablar abiertamente de su homosexualidad se dio tras la muerte de su pareja en 2012 por una fuerte neumonía. Ranferi Aguilar, como se llamaba su pareja, fue la causa que hizo que España ya no se “escondiera” y en una entrevista para ‘El minuto que cambió mi destino’ aseguró:

“Cuando veo a Ranferi muy mal, yéndose, dije ‘qué fregados estoy haciendo de mi vida’; murió de una neumonía y muchas complicaciones, pero dije (...) por qué estar esperando, o sea, por qué estar ocultándome, quedando bien con quién, no es justo para Ran ni para mí". Lalo España

Ahora sale con un joven 24 años menor que él del cual se desconoce su profesión, nombre o como se conocieron pues el actor ha llevado su amor fuera de todo foco social. Lalo España ha revelado que, si bien no oculta su amor, respeta la privacidad de su pareja y por ello evita compartir fotografías o detalles específicos que puedan exponerlo a comentarios hirientes o malintencionados en las redes sociales.

Lalo España posando para la cámara serio

En cuanto a las posibilidades de conocerlo Lalo ya aseguró en una entrevista que puede que nunca pase: “No le gusta la vida pública, entonces nunca lo van a ver que lleguemos a una alfombra ni de la mano ni nada. A lo mejor va a estar en un evento y ni saben que está ahí”.

Lalo España explicó que su pareja no está acostumbrada a la exposición mediática y prefiere evitarla.

“Me dijo: ‘Tú estás acostumbrado a la vida pública, yo no’, y él no quiere. ¿Sabes por qué? Porque luego se vuelven unos chismorreos en redes… Entonces se vuelve una cosa de flojera. Lamentablemente, se ha manejado con mucho amarillismo la vida privada de las personas públicas. Entonces yo prefiero así: mi relación está por allá y mi trabajo está por acá”. Lalo España