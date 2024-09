Mauricio Garza expone desplante de Sian Chiong en postgala de La casa de los famosos México: VIDEO

El pasado domingo 15 de septiembre, Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado de La casa de los famosos México, y tras su salida, el nombre del actor se colocó en las principales tendencias de las redes sociales.

El cubano ha tenido que aclarar los duros cuestionamientos sobre su polémica participación en el reality show. Sin embargo, las actitudes complicadas parece que han rebasado el reality y ahora suceden con algunos conductores que lo han entrevistado.

Aunque el actor ya ha pedido disculpas por varias actitudes en las cámaras 24/7 mientras cocinaban se vio en algún momento que Sian escupía a la comida del cuarto Mar. Chiong también hizo comentarios desafortunados respecto a los pocos estudios que tiene Wendy Guevara, por nombrar algunas polémicas.

Sian Chiong / Captura de pantalla

Mauricio Garza expone su mala experiencia con Sian Chiong tras su eliminación de ‘La casa de los famosos México’

Recientemente, Mauricio Garza compartió en una transmisión en vivo una incómoda situación que vivió al recibir a Sian Chiong en el foro después de su eliminación del reality show de Televisa.

Durante una conversación con Wendy Guevara, el conductor confesó haber sentido rechazo por parte del exhabitante de La casa de los famosos México.

Garza explicó que, mientras le cuestionaba a Sian sobre algunas de las polémicas ocurridas dentro de la casa, este evitó hacer contacto visual. “Le pregunté: ‘¿Oye, crees que jugaste cochino o no…? ¿Qué opinaste del poco hue…?’ Siempre se tiene que tener un poquito de tacto porque el habitante va saliendo, pero en verdad nunca fuimos groseros ni nada. Al contrario, yo sentí cierto rechazo de su parte”, confesó Mauricio, buscando la opinión de Wendy sobre lo sucedido. A lo que Wendy respondió en tono de broma: “Le gustaste”.

Mauricio, visiblemente molesto, continuó: “No me volteaba ni a ver, pero yo dije: ‘Me vale. ¿Qué hago? Pues yo sigo conduciendo’. Me porté al nivel, decente, ya no corrí a nadie como en la temporada pasada a Apio”.

Aunque Garza no ofreció más detalles sobre la situación, dejó clara su incomodidad. Por su parte, Sian Chiong no ha hecho declaraciones sobre el incidente, aunque se espera que siga participando en las galas del programa hasta su conclusión.

