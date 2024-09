‘La casa de los famosos': Omar Chaparro revela por qué rechazó estar en el reality, ¿por? VIDEO

Sin duda, el formato de La casa de los famosos ha sido todo un fenómeno tanto en México como en Estados Unidos. Omar Chaparro recientemente ofreció una entrevista para el programa de radio de Jessie Cervantes y reveló que ha visto algunas de las polémicas que han sucedido en la segunda temporada de La casa de los famosos México. Afirmó que es inevitable no verlo, ya que las redes sociales están llenas de clips del programa: “Es imposible no verlo si tienes redes sociales”.

Tras confesar que ha visto el reality, el actor señaló que recibió una invitación para formar parte de dicho formato televisivo. Sin embargo, Omar no aclaró si fue contactado por Telemundo o por Televisa.

Mira: Alejandra Guzmán lanza fuerte mensaje contra Ninel Conde: “Se robó mucho dinero”

El también cantante le contó a Jessie Cervantes que recientemente se encontró con Brenda Bezares, quien ha estado apoyando a su esposo Mario, pues el conductor está participando en la segunda temporada de La casa de los famosos México.

Debido a esta situación, Brenda le dio a Omar “una playera con la carita de Mario”, junto con la frase “Interesante punto de vista”.

Respecto a su opinión sobre las polémicas que han surgido en el reality show, Omar Chaparro mencionó: “Pienso que han cambiado los tiempos. Es exactamente el mismo concepto, a lo mejor apretaron algunas tuercas, pero Big brother y La casa de los famosos es lo mismo”.

El actor aseguró que, debido a las redes sociales, hoy en día se debe tener más cuidado con lo que se dice: “Cambian los tiempos, la piel se pone más delgada, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices. El tema de la salud mental es una cosa seria”.

Checa: Wendy Guevara arremete contra el padre de Agustín, tras la indirecta a ella y a Nicola por la ropa

Omar Chaparro reveló que, en su momento, recibió la propuesta de formar parte del polémico reality show.

Omar Chaparro

“Gracias a Dios no me metí porque me invitaron y no quise. No sé si fue en ésta (en la de México) o en la de Estados Unidos, ya no sé, pero decidimos que no”.