Wendy Guevara arremete contra el padre de Agustín, tras la indirecta a ella y a Nicola por la ropa

Las sorpresas continúan en La casa de los famosos México, y la noche del pasado martes 17 de septiembre, durante el cine, Agustín Fernández, último habitante del equipo Tierra, tuvo la oportunidad de hablar con su padre tras estar nueve semanas en el reality show.

Recordemos que Odalys Ramírez y Diego de Erice se dirigieron al modelo argentino y le comentaron que le tenían una emotiva sorpresa. Segundos después, en la pantalla apareció Marcelo, el padre de Agustín.

Don Marcelo aprovechó esos minutos para darle unas palabras de aliento a su hijo. Debido a la emoción, Agustín rompió en llanto, ya que no entendía que su papá estaba completamente en vivo en el programa y podía hablar con él.

Marcelo, papá de Agustín Fernández “Agus, mi guerrero, campeón, te quiero. Te extraño. Conseguí trabajo. ¡Vamos, chiquito! Te extraño un montón. No aguanto más. Estamos en vivo. Estoy hablando con vos”.

Además, su papá le confesó al participante que ya había tenido contacto con su exesposa, luego de varios años sin hablarse: “No estás solo, hijo. Está papá, está mamá también. Estuve hablando con ella aunque no lo creas. Mamá te ama”.

Antes de terminar la llamada, don Marcelo tocó un tema controversial para Agustín, asegurándole que si su papá hubiera estado en México cuando él entró a La casa, no le hubiera faltado nada. Esto, en alusión a las quejas del argentino por no contar con ropa en el reality. Esta labor había sido encomendada a su amigo Nicola, quien le ha mandado ropa, pero al modelo no le ha gustado lo que recibe y la ha devuelto.

“Si papá hubiera estado en México, no te hubiera faltado ropa. Peleaste solo. Eres un guerrero y ya ganaste. El mejor día de mi vida fue cuando naciste. Te jugaron chueco. Te traicionaron. Te jugaron feo. No importa. Estamos los que te queremos, los que te apoyamos. Sos bueno, sos un alma hermosa”. Marcelo, papá de Agustín Fernández

Agustín reacciona a la emotiva llamada de su padre

Tras la llamada de su padre, Agustín pasó al confesionario para hablar de la sorpresa que le preparó la producción para motivarlo en la recta final del reality show.

Agustín Fernández “Está loca, cómo me hace esa película. Estábamos viendo películas normales y de golpe Diego me empieza a hablar. No entendí por qué me hablaba a mí".

El modelo aseguró que esa llamada le ayudó mucho a motivarse: “Fue una llamada al corazón, palabras muy lindas. Se me estaba haciendo difícil estas semanas. Me sentía solo. Me sentía contra todo el mundo peleando, y fue mi primer contacto con él afuera. Fue muy lindo”.

Agustín Fernández afirmó que necesitaba las palabras de su padre para saber que tiene apoyo: “Que no estoy solo, que mucha gente afuera me está apoyando, que me está esperando. Que consiguió trabajo, que volvió a hablar con mi mamá. No hablaban desde hace años. Estaban peleados. Todo fue muy lindo. Me costó hablar. Me quebré. Fue una caricia al alma, algo que necesitaba, una ayuda que me empuje un poquito, porque me estaba costando mucho”.

Finalmente, el modelo aseguró que sabe que ya falta poco para salir y volverse a reunir con su familia: “Quiero ayudarlo. Es algo que deseo. Sé que pasó momentos difíciles y me gusta apoyarlo. El reality me enseñó a valorar todo, cosas que en el día a día uno no valora. Hay muchas cosas que quiero cambiar al salir. Fue una caricia al alma después de nueve semanas aquí. Quiero decirle que lo amo, que siempre está ahí, y también a mi mamá, que los amo y los extraño. Quiero estar más con ellos”.

Wendy Guevara le responde la indirecta al padre de Agustín Fernández

Luego de lo sucedido, Wendy Guevara, quien está muy atenta a lo que ocurre dentro de La casa de los famosos México, se pronunció sobre lo que está pasando con Agustín Fernández.

La influencer se mostró molesta y pidió que no victimizaran al argentino, ya que él había realizado comentarios desafortunados dentro del reality solo por pertenecer al cuarto Tierra.

Wendy Guevara “Yo me llevé mis vestidos. Hice mis maletas. Aparté mi stylist. Mi amigo Carlos Zermeño me mandaba ropa. Nunca le regresé un vestido ni dije: ‘Vestido feo’ o ‘de payaso’. Nunca hablé mal de nadie dentro de La casa, y si hablé, no la cag... tanto”.

Además, Wendy señaló: “Todo esto de la ropa lo quiere disfrazar para victimizarse por los comentarios que dijo sobre las mujeres. Y si vamos a tocar esos temas… ya váyanse a la ve… con lo de la ropa”.

Wendy Guevara también aseguró que, cuando Agustín salga del reality, hablará con él y le dirá todo lo que piensa sobre los comentarios y actitudes que tuvo.