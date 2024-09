Emily Cinnamon Álvarez, hija del ‘Canelo’, presume su romance en Las Vegas

Este fin de semana, Emily Cinnamon Álvarez, hija mayor del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, compartió en redes sociales algunos momentos especiales con su novio, el cantante Jaziel Avilez, mientras disfrutaban de un romántico viaje a Las Vegas. La pareja no solo mostró lo mucho que disfrutaron de su estancia en la ciudad, sino que también presumieron el amor que los une.

Ambos publicaron en Instagram una serie de fotos y videos capturando su felicidad mientras asistían a un concierto y exploraban diversos puntos de la ‘Ciudad del pecado’. Jaziel Avilez fue quien compartió las imágenes, añadiendo el mensaje:

“Weekend at Vegas with my love” (“Fin de semana en Las Vegas con mi amor”), dejando en claro lo bien que la pasaron juntos.

Emily Cinnamon y Jaziel Avilez disfrutaron de un fin de semana romántico

Las publicaciones mostraron a la pareja disfrutando de un concierto desde un palco privado, donde compartieron un ambiente más íntimo y personal. Entre risas, besos y abrazos, quedó evidente la conexión y el cariño que Emily y Jaziel comparten.

Los seguidores no tardaron en reaccionar con entusiasmo, comentando lo bien que se ven juntos y mostrando su apoyo a la relación.

Emily Alvarez, hija del Canelo con su novio. / Instagram: @emilyc.alvarez

Emily Cinnamon y Jaziel Avilez, una relación que sigue creciendo

La historia de amor entre Emily Cinnamon y Jaziel Avilez se hizo pública en junio de 2024, poco después de la pelea entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía, cuando surgieron los primeros rumores sobre el romance. Desde entonces, la pareja ha compartido diversos momentos en redes sociales, dejando ver cómo su relación se ha ido fortaleciendo.

Aunque el noviazgo es reciente, han demostrado en múltiples ocasiones lo enamorados que están. Las publicaciones de este fin de semana en Las Vegas son solo una muestra más de los momentos especiales que comparten con sus seguidores, quienes celebran y apoyan su relación.

Emily Cinnamon en la pelea de su padre, ‘Canelo’ Álvarez

El viaje a Las Vegas no solo fue noticia por las románticas fotos, sino también por la presencia de Emily en la pelea de su padre, ‘Canelo’ Álvarez, contra Edgar Berlanga. Durante el evento en el T-Mobile Arena, donde el boxeador obtuvo una nueva victoria, Emily acaparó miradas no solo por su compañía, sino también por el elegante vestido rojo que lució, generando numerosos comentarios en redes.

Su estilo deslumbrante y su presencia en el evento la convirtieron en tema de conversación. La joven destacó tanto por su apoyo a su padre como por su elección de atuendo, que fascinó a muchos de sus seguidores y medios.

