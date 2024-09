¿Galilea Montijo despreció a Agustín? Este gesto desata polémica

Tras la prueba que consagró a Karime Pindter como la primera finalista de ‘La casa de los famosos México’, Galilea Montijo abrazó a todos los habitantes del reality. Sin embargo, en redes sociales, algunos usuarios notaron una diferencia entre los abrazos que la conductora dio al cuarto Mar y el que le ofreció a Agustín Fernández, único sobreviviente del cuarto Tierra.

Clips del momento comenzaron a circular en redes, donde se ve cómo Galilea se despide de los seis concursantes con un abrazo. No obstante, varios internautas señalaron que cuando llegó el turno de Agustín, la actitud de la conductora cambió drásticamente, mostrando lo que interpretaron como que no le cae bien.

En redes aseguran que Galilea fue muy “seca” con Agustín

Usuarios de X comentaron sobre el contraste en el trato: mientras que a los miembros del team Mar los saludaba con entusiasmo y afecto, hacia Agustín fue mucho más fría.

Entre los comentarios se pueden leer frases como:

“No lo traga por todo lo que ha hablado del programa Hoy”,

“El abrazo todo frío”,

“Es que le cae bien” y

“Porque arruinó toda la ayuda que le estaba dando, o bien porque Gali recuerda todo lo que Agustín dijo al principio y ya lo trae atravesado”.

Otros usuarios también señalaron:

“Mal por ella, porque sí se notó la diferencia. Aunque no me simpatice Agustín al 100%, ella debe de ser imparcial”, y “Hasta les decía puras cosas bonitas a las chicas de Mar, pero a él solo lo abrazó por compromiso”.

Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’, decepcionada de Agustín

A esta supuesta tensión con Galilea se suma la reciente declaración de Andrea Rodríguez, productora de Hoy, quien se mostró decepcionada por el comportamiento de Agustín Fernández. La productora contó a TVNotas, que no tenía intención de invitarlo nuevamente al programa matutino.

Esto, debido a que cuando Adrián Marcelo menospreció al programa ‘Hoy’ y dijo que no quería ser invitado y varios habitantes del cuarto Tierra le festejaron el chiste y se rieron, entre ellos, Agustín.

Rodríguez explicó: “Este año hemos tenido a J Balvin, Christian Nodal, y Ozuna. Si ellos, que son estrellas internacionales, se han presentado. Debería ser un privilegio para cualquiera de ‘La casa de los famosos’ estar en Hoy. El que más va a extrañar venir a ‘Hoy’ va a ser él”.

Además, Andrea Rodríguez agregó: “Por el momento, no, no quisiera. Alguien a quien no le gusta venir a ‘Hoy’, no tiene por qué venir. Él sí me decepcionó y estoy triste. Debió haber sido más inteligente. Al final tiró lo que se le estaba ayudando. Será una persona más que habremos conocido en la vida. El cariño que yo le tenía se fue”.

