Marlon Colmenarez confiesa por qué se alejó de Wendy Guevara: “Creí que me iba a matar”

Wendy Guevara vuelve a estar en el ojo del huracán. Recién aseguró que una persona, sin decir nombre supuestamente intentó falsificar su firma para comprarse una camioneta. Ante esto, su examigo, Marlon Colmenarez salió a defenderse, pues considera que se refirió a él. “Wendy no me reclamó la camioneta que me regaló. Tampoco me la pidió. No la peleó. Trato de defenderme porque dicen que falsifiqué una firma. Eso es mentira. Quería venderla para compearme una mejor y salió esto.”

“No sé si en algún momento creyó que en el futuro iba a pasar algo con nosotros o si realmente lo hizo sin querer. Jamás creí que por detrás había maldad. Le llamaron diciéndole que falsifiqué la firma Una grafóloga podrá darse cuenta de que yo no hice esa carta responsiva.”

“No he contactado a ningún grafólogo, porque no hay demanda. Únicamente lo podré hacer si ella me llega a demandar. Ha dicho que lo hará pero solo han sido amenazas. Todos los papeles están en la agencia, incluyendo los que firmé. No he tenido acceso. Todo es muy extraño. No sé si quiere joderme la vida o dañar mi futuro. Tiene una obsesión conmigo”

Marlon Colmenarez y Wendy Guevara / Redes sociales

¿Cuál era la relación entre Wendy Guevara y Marlon Colmenarez?

“Ella (Wendy) me celaba como si yo fuera su novio. Nunca lo fuimos, ni tuvimos sexo. Sin embargo, jamás lo entendió. Siempre se quedó con la idea de que algún día íbamos a tener algo”, comento Marlon.

“Cuando toma mucho, se descontrola. En sus ataques de celos metía a terceras personas y eso me ocasionaba problemas. Creí que me iban a matar por sus celos. Por eso preferí irme de ahí”.

“No sé si esté despechada, pero sí dolida. Ella se autoengañó creyendo que podía haber algo entre nosotros. Yo jamás jugué con sus sentiemientos. Ninguno es malagradecido”, puntualizó el ahora cantante. “Al principio, ella tenía interés sexual conmigo y yo un interés económico con ella. Me conoció siendo stripper”

Marlon Colmenarez y Wendy Guevara / Redes sociales

¿Qué dijo Marlon Colmenarez sobre el supuesto robo a Wendy Guevara?

“No vivo con miedo. Los haters viven del internet. La gente me pide fotos y me han tratado maravilloso. Vivo la vida muy tranquila. Ojalá no me pase nada malo. Si llega a suceder, la culpo a ella (Wendy Guevara) por crear el odio hacia los demás. No sé qué tanto poder tenga, Debería usar su dinero y sus influencias en niños pobres de la calle, en lugar de mantener a hombres o querer hacerme daño a mí”.

“No le pienso pedir perdón de nada. Estoy decepcionado y molesto. No me gusta que me estén difamando por falsificador o amenazando de que me meterán preso. Primero quiero demostrar mi inocencia y luego mi equipo legar verá qie hacer. Ellos me dirán lo que viene.

El mánager de Marlon comentó qie él tiene pensado llamar a una canción “Ni tan perdida”. Al respecto, Marlon comentó: “Ese nombre es mentira (ríe). Si llego a hacer esa canción, no habría problema, porque la palabra ‘perdida’ se creó hace mil años y esyá en el diccionario. A la gente le gusta hacer polémia. Si me piden que haga tiradera contra ella en una canción, la haré (ríe)”, concluyó.

¿Cómo ha sido la relación entre Wendy Guevara y Marlon Colmenarez?

DESDE LA FRACTURA DE SU AMISTAD, MARLON Y WENDY HAN ESTADO EN ‘DIMES Y DIRETES’

Hace unas semanas, en uno de sus videos, la influencer, Wendy Guevara, declaró que demandaría a una persona por supuesto fraude, pues aparentemente quisieron falsificar su firma en la venta de una camioneta. Marlon Colmenarez publicó su versión de los hechos: “Tú me la regalaste hace 2 años. Estás haciendo mal, porque estás dolida. Si la regalaste, ya olvídalo. Supéralo. Aunque hubieras gastado 1 millón de pesos regalándole algo a alguien, después no se lo puedes quitar. Ya lo que se dio, se dio”

“Lo que se regala no se quita. La factura está a su nombre, pero ella la endosó a mi nombre. Puso: ‘Cedo los derechos a Marlon’. Para empezar, la primera que firmó mal fue ella”. Wendy también hizo una serie de comentarios en sus lives y en una entrevista: “Si vas a hacer un papel de compraventa y todo eso, tiene que estar la persona quien compró las cosas. O sea, creen que yo lo hago por gusto o que lo hago por chingar a la persona. De verdad que no me importa lo que pase en su vida”.

“Hay una persona que acaban de correr. Él tiene todo, pruebas de todo. Tomó fotos de todo y me dijo: ‘Cualquier cosa, yo voy de testigo contigo. Sé quienes fueron esas 2 personas. Ellos firmaron. Ellos agarraron tu INE’”.

“Mis abogados ya están atendiendo el asunto. Es lo único que yo quiero decir. No me gusta mezclar las cosas legales, como lo mezcló él, con lo personal. Ahí se ve el coraje, la rabia, el ego y lo mala persona que eres”.

Marlon Colmenarez / Johanny Sánchez

Marlon Colmenarez prueba suerte en la música, después de no tener suerte en la actuación

Nos enteramos de que Marlon Colmenarez intenta triunfar en la música porque en la actuación falló. “Lo corrieron de una obra de teatro por informal”

La semana pasada, Marlon firmó un contrato con una disquera, pues intenta probar suerte en la música. Ahora supimos que hace unos meses tuvo un intento fallido en la actuación.

Una amiga de él nos cuenta: “Marlon se encuentra muy emocionado con este proyecto, pero lo que no dice es lo mal que le fue en la actuación. A mediados del año pasado, queriéndose quitar de encima la imagen de que se colgaba de Wendy, e intentando demostrar que tiene talento, pidió una oportunidad a GR Producciones”.

“Lo contrataron para la obra Te amo Fausto tercero. Le dieron el personaje de ‘Óscar’. Realmente se lo dieron porque salía semidesnudo y querían explotar el arrastre que tiene con la comunidad gay”.

Todo parecía ir bien con su contratacion, pero resula que no demostró profesionalismo “Llamó un día a los productores para decirles, con tan solo unas horas de anticipación, que no quería ir ese día que le tocaba dar función. Con descaro les dijo que le hablaran al suplente. Según él, se sentía mal, pero solo era una excusa para no ir”.

“Obviamente esto no les pareció a los productores. Le dijeron que así no eran las coas. Y ya no le dieron más funciones. ¡Solo duró 3! Vieron esto como un acto de malagradecimiento, después de que le abrieron las puertas”

“Después de esto, todavía quería que Wendy lo recomendara y lo metiera en proyectos. Obiamente ella no es tonta de recomendar a alguien que la puede dejar mal. Sé que en su momento también tuvo líos con el cantante Erick Zepeda, con quien grabó un tema. Iba a hacer una presentación y después Marlon dijo que no. Posteriormente, se arreglaron, pero quedó ese antecedente”.

Sobre la situación actual de Marlon, dijo: “Independientemente de la música, estaba en el show de strippers Bandidos, pero ya no sé si siga. Lo que sí es que con los productores de teatro está muy quemado. Nadie quiere trabajar con él. No lo consideran una persona apta. Hace unos meses iba a entrar a otra obra y luego le dijeron que no. Ojaló que con la música pues sí le pueda ir bien y tenga la disciplina que no tuvo en su debut en la actuación”, finalizó

