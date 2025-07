Wendy Guevara no sufrió robo de identidad, según Marlon Colmenarez y le pide que ya “lo supere”

Hace algunos días, Wendy Guevara dio a conocer que una persona habría querido robar su identidad para comprarse una camioneta. A través de una transmisión en vivo para redes sociales, la influencer contó que una persona quiso falsificar su firma.

Posteriormente, reveló que estaba dispuesta a emprender acciones legales contra este individuo, dejando claro que llegaría hasta las últimas consecuencias.

Wendy Guevara “(Él dice que) según yo le vendí un vehículo, entonces, ahora vamos a ver. Que me enseñe donde según esta persona me compró el vehículo y ahí esta la carta donde él dice que me pagó tanto. Pues que nos enseñe las pruebas, que nos enseñe su banco donde me transfirió”

Si bien no mencionó nombres por cuestiones legales, muchos intuyeron que hablaba de Marlon Colmenarez, su examigo, pues hizo hincapié en que ya no será “la tonta de nadie”.

“Las mismas personas de donde esta persona firmó me buscaron. Yo no sabía, entonces, ellos me buscaron y me dijeron: ‘Mira, alteraron un documento y hasta le pusieron corrector’. Muchos años fui la tonta de muchas personas o de una persona y ya no lo voy a ser. Entonces no voy a dejar que hagan y deshagan nada más como quieran”, expresó.

¿Marlon Colmenarez quiso robarle la identidad a Wendy Guevara?

Tras las declaraciones de Wendy Guevara, Marlon Colmenarez subió un video a Facebook para aclarar las cosas. Según el influencer, todo este asunto comenzó después de que él fuera a una concesionaria de coches para cambiar la camioneta que ella, presuntamente, le regaló hace dos años.

“Solamente me lo quiso regalar y ya. En la factura está su nombre, pero ella, atrás, la endosa a mi nombre y pone: ‘Cedo los derechos a Marlon’. La primera que firmó mal fue ella. Ella firmó, pero no firmó como en el INE. Hace un mes, quiero mejorar de carro y voy al mismo concesionario y la voy a vender para comprarme otra, con la mente de que es mía” Marlon Colmenarez

De acuerdo con su versión, cuando la estaba vendiendo, le hicieron firmar muchos papeles, incluyendo una carta responsiva: “Una persona, que no sé si decir nombres todavía, fue quien escribió ‘Wendy le vendió a Marlon esta camioneta’. El que hizo la carta responsiva fue alguien de allá dentro. Fui a venderla para comprarme algo mejor”, resaltó.

Sostiene que otro empleado le habló a Wendy para decirle que él estaba “falsificando su firma”. También asegura que, hasta el momento, no le ha llegado ningúna notificación legal. No obstante, teme que la influencer le quiera “tender una trampa”.

“Yo estoy esperando la demanda. Solamente ha estado amenazando y amenazando. No han hecho nada. No sé si está buscando la forma de hacerme una trampa. Ella va al concesionario y dice: ‘yo nunca le vendí nada. Yo nunca le regalé nada’. La camioneta tiene un mes retenida en la Ford y ella está metiendo presión. Ojalá las leyes del país funcionen y muestren que soy inocente”, manifestó.

¿Por qué Marlon Colmenarez y Wendy Guevara están peleados?

Durante el video, Marlon Colmenarez asegura que Wendy Guevara quiere perjudicarlo debido a que no supera que él le dejara de hablar, por lo que pidió que ya lo dejara en paz.

“No le afecta en nada si yo la voy a vender. Le afecta porque está dolida que yo le dejé de hablar y más nunca le quise hablar. Ni volver a verla. Entiendan eso. Si me regaló eso, es porque ella quiso”, puntualizó.

Colmenarez finalizó diciendo que Wendy es quien lo molesta y reiterando que jamás fueron pareja, como mucho se llegó a especular en su momento.

Marlon Colmenarez / Redes sociales

¿Qué ha dicho Wendy Guevara sobre los comentarios de Marlon Colmenarez?

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha dicho nada sobre las recientes declaraciones de Marlon Colmenarez. No obstante, en su momento ha dicho que ya no quiere hablar más de él. Y es que, según la influencer, su examigo solo arremete en su contra para tener relevancia.

“Lo único que voy a decirle es que no me da ni coraje, me da risa. Aprende a cerrar ciclos, yo ya lo cerré hace mucho”, expresó.

En el pasado, Marlon y Wendy fueron grandes amigos. Llegaron a ser tan cercanos que muchos especulaban que eran novios. Sin embargo, luego de que ella ganara ‘La casa de los famosos México’, él decidió alejarse.

