Marlon Colmenarez acusa a Wendy Guevara de acoso: “Querías tener relaciones”

Marlon Colmenarez reapareció en redes sociales para defenderse de las acusaciones de su examiga Wendy Guevara, a quien señala ahora como su acosadora.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el venezolano se autodenomina como la “víctima” en una historia que, según él, ha sido mal contada por la influencer mexicana.

Colmenarez asegura que la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ lo ha hecho parecer como el “malo”, especialmente tras haber decidido alejarse de ella, así que expuso su versión de los hechos y respondió a las recientes declaraciones de Wendy.

Checa: Wendy Guevara rechaza invitación de Telemundo, tras pleito de Poncho de Nigris con Maripily

Las acusaciones de Marlon Colmenarez a Wendy Guevara

Marlon Colmenarez no solo se defendió de las acusaciones de ser una mala persona, sino que también tocó un tema más grave: el acoso. De acuerdo con el venezolano, Wendy Guevara lo habría acusado de gritarle para que grabara en vivo, pero él sostiene que esa no fue la realidad.

Colmenarez aprovechó la oportunidad para lanzar una dura crítica hacia la influencer, a quien describió como “una de las personas más inteligentes que ha conocido” en términos de manipulación mediática. Según Marlon, Wendy nunca fue tan inocente como parecía y, aunque no tiene nada personal contra ella, no estaba dispuesto a quedarse callado ante lo que consideraba una difamación.

Lo más controvertido de las declaraciones de Marlon Colmenarez fue la revelación de que, después de salir a tomar alcohol, Wendy Guevara había buscado repetidamente tener relaciones con él. “¿Por qué no cuentas que después de tomar y algo más, querías tener relaciones ínt¡mas conmigo? Jamás tuvimos relaciones ínt¡mas, y tú lo sabes”, aseguró.

Mira: Wendy Guevara presume su lujosa casa recién remodelada en León

Marlon acusa a Wendy de acoso / TikTok

Marlon también reveló que, aunque no tuvo relaciones con Wendy, existen otras experiencias que prefería no contar, pero que no estaría dispuesto a permitir que la situación se resolviera sin que su versión fuera escuchada.

Marlon Colmenarez invita a Wendy Guevara a aclarar las diferencias

A pesar de las graves acusaciones, Marlon Colmenarez dejó claro que no tiene nada en contra de Wendy Guevara y expresó su disposición a aclarar cualquier malentendido. “Si hay algo que aclarar, que hablemos y que se resuelva”, dijo, invitando a la influencer a una conversación directa para resolver las diferencias de una manera madura.

Marlon concluyó su mensaje asegurando que no está dispuesto a permitir que se le difame, ya que, según él, la situación no ha sido manejada con la verdad. Por su parte, Wendy Guevara, quien se encuentra en Tailandia trabajando en un nuevo proyecto, no ha hecho comentarios al respecto sobre las acusaciones de su examigo.

Puedes ver: Wendy Guevara nada “Perdida” la rompe en Tailandia ¡hasta tiene fans!

Wendy Guevara y Marlon Colmenarez solían ser muy cercanos / Instagram

El conflicto entre Marlon Colmenarez y Wendy Guevara

La controversia comenzó cuando Wendy Guevara mencionó públicamente que Marlon la había “gritado” para que hiciera una transmisión en vivo, lo que provocó que el venezolano decidiera dar su versión de los hechos luego de distanciarse a pesar de que eran mejores amigos.

Su alejamiento se dio en medio del hate que le llovía a Marlon porque supuestamente se aprovechaba de la fama de Wendy, así que los fans de la influencer se alegraron cuando esto pasó.