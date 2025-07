Wendy Guevara le responde a Marlon Colmenarez y dice tener pruebas de que quiso falsificar su firma

Wendy Guevara vuelve a estar en controversia. Todo comenzó cuando denunció que una persona, presuntamente, intentó falsificar su firma para comprarse una camioneta en una concesionaria de coches, por lo que ya había hablado con sus abogados para iniciar acciones legales.

Si bien la influencer no mencionó nombres, Marlon Colmenarez, examigo de Wendy, admitió que estaba hablando de él. Sin embargo, negó todas las acusaciones, afirmando que ella estaba tergiversando la historia.

No te pierdas: Wendy Guevara no sufrió robo de identidad, según Marlon Colmenarez y le pide que ya “lo supere”

A través de un video para redes sociales, Marlon Colmenarez reveló que, hace dos años, Wendy Guevara le regaló una camioneta. Según él, cuando la fueron a comprar, ella puso en la factura que le cedía todos los derechos, pero usó una firma que no era la suya.

El problema surgió hace un mes, cuando quiso ir a la concesionaria donde se adquirió el vehículo para venderlo y acompletar para un carro del año. Estando allí, le hicieron firmar muchos papeles, incluyendo una carta responsiva en la que se especifica que la influencer le “vendió” la camioneta.

De acuerdo con su testimonio, un fan de Wendy que trabajaba en el lugar la contactó y le dijo que que alguien estaba intentando “falsificar su firma”. A partir de allí, la también actriz habría “presionado” para que la agencia le retuviera el coche, bajo la excusa de que realmente es de ella.

Marlon sostiene que no teme alguna acción legal de Guevara y la acusa de querer perjudicarlo por haberle dejado de hablar, además de haberse negado a tener contacto íntimo con ella.

“No le afecta en nada si yo la voy a vender. Le afecta porque está dolida que yo le dejé de hablar y más nunca le quise hablar. Ni volver a verla. Entiendan eso. Si me regaló eso, es porque ella quiso”, puntualizó.

Te podría interesar: Marlon Colmenarez contesta a Wendy Guevara otra vez y la responsabiliza de ataques que recibió por su amistad

En respuesta a las declaraciones de Marlon Colmenarez, Wendy Guevara, mediante una transmisión en vivo para redes sociales, señaló que los argumentos de su examigo eran “ridículos”.

“O sea, cuando pones corrector y eso. Si vas a hacer un contrato de compra-venta, tiene que estar la persona que compró las cosas y firmarlo. O sea, no crean (que alzo la voz) por gusto o que yo lo hago por chi… a la persona”, resaltó

La conductora de ‘La casa de los famosos México 2025’ dejó claro que no buscaba perjudicar a Marlon, pues, en sus palabras, ya “no le importa lo que pase en su vida”.

También sostuvo tener pruebas y un testigo de que Colmenarez intentó falsificar su firma. Sin embargo, prefiere que el tiempo y las leyes se encargen de este asunto.

Wendy Guevara

“Cuando le quieres jugar al ve… y decir: ‘Ay, esta está bien pen…, no hace nada, no dice nada’, (está mal). Esa persona dijo que fueron los de la agencia, pues que se arregle con ellos. Ellos me buscaron a mí. Hay una persona que acaban de correr, que fue quien me habló. Él tiene pruebas de todo. Tomó fotos y todo y me dijo: ‘Cualquier cosa, voy de testigo contigo. Sé lo que hicieron estas dos personas. Ellos firmaron, agarraron tu INE’. Ni siquiera es mi fan”