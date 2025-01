Marlon Colmenarez contesta a Wendy Guevara otra vez y la responsabiliza de ataques que recibió por su amistad

Un nuevo capítulo se cierne en la polémica entre Wendy Guevara y Marlon Colmenarez. Tras la contundente contestación de la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ ante las acusaciones del influencer, este lanza una nueva respuesta en la guerra de dimes y diretes entre ‘la Perdida’ y el venezolano.

Recordemos que la controversia comenzó después de que la creadora de contenido comentara que, en su momento, un “ex no ex” la “regañaba” por realizar transmisiones en vivo.

Si bien no mencionó nombres, Marlon atribuyó que se refería a él, por lo que inmediatamente después hizo una transmisión en vivo para contar su “versión de la historia”. En el video, negó haber sido agresivo con Wendy, a quien tachó de “siempre victimizarse” y hasta la acusó de acoso.

“¿Por qué no cuentas que después de tomar y algo más, querías tener relaciones... conmigo? Jamás tuvimos relaciones..., y tú lo sabes”, manifestó.

Así fue como Wendy Guevara contestó a las acusaciones de Marlon Colmenarez

En respuesta a lo dicho por su ahora examigo, Wendy subió un video desde Tailandia aclarando que jamás se refirió a él en sus declaraciones, pidiéndole que dejara de creer que “el mundo gira a su alrededor”.

Wendy Guevara “Aprende a cerrar ciclos, bebé. Yo ya cerré el ciclo. Hubo cosas malas y cosas buenas. Me quedo con lo bueno. Pero después de que terminé la amistad contigo, he conocido miles de personas y no eres el único. Ni creas que todo gira a tu alrededor”

Asimismo, resaltó que jamás lo consideró como una pareja sentimental, asegurando que, pese a la polémica, le desea todo lo mejor.

“Como tú dijiste, tú nunca fuiste mi ex. Siempre fuiste mi amigo. No sé por qué te pusiste el saco. No me generas nada. La verdad te deseo lo mejor. Que te vaya bien en tu vida. Aquí cierro este círculo y si tú quieres hablar, ¡hazlo! Yo tengo mucho trabajo. Tengo mi mente llena de trabajo y cosas bonitas, y no tengo tiempo para andar en chismes”, sentenció.

Wendy ya le respondió a Marlon https://t.co/9EPVS2FtkG — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 9, 2025

Marlon Colmenarez responde otra vez a su examiga y culpa a Wendy Guevera de ataques en su contra

En una entrevista para el programa ‘En casa con Telemundo’, Marlon se dijo aliviado de que Wendy por fin “aclarara” que jamás fueron pareja. No obstante, sugirió que hubiera sido mejor “confesarlo” antes, pues así no habría recibido tantos ataques en su momento.

Marlon Colmenarez “Exactamente, (lo aclaró), pero después de cuatro años. Lo acepta de verdad. Es bueno porque ya se sabe, pero bueno, duré mucho tiempo con esos ataques y nunca lo había aceptado de esta forma”.

Durante la conversación, mencionó que su amistad con Wendy terminó debido a “diversas situaciones” que lo “cansaron”. Además de que estaba harto de ser su “sombra”.

“Fueron gotas que fueron derramando el vaso, pero hubo un momento que ya me cansé porque tengo una vida. No puedo ser la sombra de nadie toda la vida. Hago música, teatro. Tengo que hacer mis propias cosas”, dijo.

El día de hoy invitaron a Marlon Colmenarez al programa #EnCasaConTelemundo, se nota que la televisora se enojó porque Wendy no aceptó ir a sus programas. Ahora invitan a este señor.



No lo dudo y hasta le propongan entrar a la casa 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/bqc5QY0y6o — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 11, 2025

¿Por qué la amistad de Wendy y Marlon terminó?

Wendy Guevara y Marlon Colmenarez llegaron a ser muy cercanos en el pasado. El joven aparecía en casi todos los videos de ella, por lo que se llegó a especular que eran pareja.

Ninguno de los dos aclaró este rumor en su momento, por lo que solo se fortaleció con el tiempo, provocando que muchos usuarios lo tacharan de ser un “vividor”.

Marlon fue uno de los principales apoyos de Wendy cuando estuvo en ‘La casa de los famosos México’, llegando incluso a regalarle flores durante una dinámica del show.

Poco después de que terminara el reality, ambos anunciaron que iban a distanciarse, principalmente, por los ataques contra él.

