Wendy Guevara le responde a Marlon tras fuertes declaraciones y le pide: “Aprende a cerrar el ciclo, bebé"

Hace unos años, Wendy Guevara salió en defensa de su entonces amigo cercano, Marlon Colmenarez, quien enfrentaba duras críticas de internautas que lo acusaban de ser un “vividor” y aprovecharse de la fama de la influencer.

Sin embargo, el tiempo ha cambiado las cosas radicalmente. Después de distanciarse, ahora resurge la polémica con nuevas declaraciones del venezolano que han puesto en el centro de atención a ambos otra vez.

Marlon Colmenarez arremete contra Wendy Guevara

En su canal de YouTube, Marlon Colmenarez expresó su descontento por la forma como se ha manejado su relación con Wendy en el ojo público. “Wendy siempre quiere victimizarse”, afirmó, dejando ver que está cansado de ser etiquetado como el villano de la historia.

Colmenares también mencionó que ambos habían acordado no hablar públicamente el uno del otro. “Si tú hablas de mí, yo voy a responder”, advirtió, asegurando que no se quedará callado ante más señalamientos.

El venezolano aseguró que la influencer, ganadora de ‘La casa de los famosos México’, ha distorsionado su imagen tras su decisión de alejarse. Además, compartió su versión de los hechos, lo que generó aún más controversia.

Entre sus declaraciones más polémicas, Marlon reveló: “¿Por qué no cuentas que después de tomar y algo más, querías tener relaciones... conmigo? Jamás tuvimos relaciones..., y tú lo sabes”.

Wendy Guevara pone un alto a Marlon Colmenarez

Por su parte, Wendy Guevara, actualmente disfrutando de unas vacaciones en Tailandia, respondió desde un santuario de elefantes con su característico estilo relajado. Durante un en vivo, negó haber mencionado directamente a Marlon en su live y le aconsejó que dejara el pasado atrás:

“Acerca de Marlon, en ningún momento dije su nombre. La verdad no me da ni coraje. No estoy atacada. Aprende a cerrar ciclos, bebé. Yo ya cerré el ciclo. Hubo cosas malas y cosas buenas. Me quedo con lo bueno. Pero después de que terminé la amistad contigo, he conocido miles de personas y no eres el único. Ni creas que todo gira a tu alrededor”. Wendy Guevara

Marlon acusa a Wendy de acoso / TikTok

Además, dejó claro que nunca consideró a Marlon como su pareja sentimental: “ Como tu dijiste, tú nunca fuiste mi ex, siempre fuiste mi amigo. No sé por qué te pusiste el saco. Lo que vivimos fue bonito, pero ya cerré ese capítulo. No me interesa tocar el tema de ti. No me generas nada. La verdad te deseo lo mejor. Que te vaya bien en tu vida. Aquí cierro este círculo y si tú quieres hablar, ¡házlo! Yo tengo mucho trabajo. Tengo mi mente llena de trabajo y cosas bonitas, y no tengo tiempo para andar en chismes ”, concluyó Wendy Guevara.

