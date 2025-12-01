¿Quién fue el séptimo y octavo eliminado en ‘Quién es la máscara’ 2025? Estos famosos dijeron adiós

¡Nadie lo vio venir! Dos celebridades muy queridas se despidieron de ‘¿Quién es la máscara?’ 2025 en una noche llena de emociones, pistas confusas y teorías fallidas. Los investigadores quedaron boquiabiertos al descubrir quién estaba detrás de Samurái y Capibara. ¿Quieres saber quiénes fueron y cómo reaccionaron? Aquí te contamos todo.

El estreno de ¿Quién es la Máscara? 2025 será con más misterio, diversión y talento que nunca. / Foto: IG/quieneslamascara

¿Quién estaba detrás de Samurái en ‘¿Quién es la máscara?’ 2025?

Los primeros minutos de la gala número ocho de ‘¿Quién es la máscara?’ 2025 estuvieron marcados por un cuádruple combate donde Carro ñero, TropiCoco, Maestro bops y Samurái se enfrentaron con interpretaciones diseñadas para despistar. Pero ni el esfuerzo ni el carisma pudieron salvar a Samurái, quien terminó convirtiéndose en el primer eliminado de la noche.

La revelación fue un auténtico shock: Eduardo España, figura emblemática por su trabajo en la serie Vecinos, era quien estaba detrás de la máscara. Las teorías de los investigadores quedaron completamente fuera de lugar: Jorge Poza, Ernesto Laguardia y Alejandro Speitzer estaban entre sus apuestas, pero ninguna se acercó a la verdad.

Al quitarse la máscara, España soltó una frase que se volvió tendencia:

“No sé por qué, ahora sí que como Timbiriche: ‘me compararon con todos, menos conmigo’”, dijo entre risas, dejando claro que disfrutó cada segundo del misterio.

Omar Chaparro también destacó el esfuerzo del actor al intentar romper con su perfil habitual: el conductor aseguró que Eduardo supo “dejar atrás la comedia y ocultar su propio nombre”, algo que el público también aplaudió.

Tras el cierre del primer bloque, los resultados quedaron así:



Tropicoco fue salvado por los investigadores

Maestro bops fue salvado por el público

Carro ñero fue salvado por el público

Eduardo España fue Samurái y quedó eliminado

¿Quién era Capibara y por qué su eliminación dolió tanto?

La tensión aumentó en el segundo cuádruple combate en '¿Quién es la máscara?’ 2025, donde Hieny Fer, Capibara, Nocturna y Metaliebre tomaron el escenario con temas que abarcaron desde banda hasta pop internacional. Cada presentación buscaba asegurar un lugar, pero no todos lograron convencer.

La votación avanzó así:



Metaliebre fue salvada por los investigadores

Nocturna fue salvada por el público

Hieny Fer fue salvada por el público

Capibara quedó en riesgo y terminó eliminado

El foro quedó en silencio cuando Capibara tuvo que quitarse la máscara. En ese momento se reveló al actor Diego Klein, una de las identidades más queridas y a la vez más sorprendentes de esta temporada.

Los investigadores, nuevamente, no acertaron. Anahí pensó en Pablo Cruz, Ana Brenda mencionó “al ex de la actriz”, JuanPa apostó por Eddy Skabeche y Carlos Rivera se inclinó por José Eduardo Derbez. Ninguno estuvo cerca.

La salida de Diego fue particularmente emotiva porque su personaje se volvió uno de los favoritos del público.

¿Cómo se decide quién sale en ‘¿Quién es la máscara?’ 2025?

El mecanismo de eliminación en ‘¿Quién es la máscara?’ 2025? es una combinación de talento, estrategia y la opinión del público. El proceso se desarrolla así:



Los participantes cantan en bloques de cuatro. Los investigadores salvan a uno tras debatir sus pistas. El público presente en el foro vota por otro. El menos votado se convierte en el próximo eliminado.

Este sistema ha generado debates en redes sociales, donde los fans defienden a sus favoritos y critican las decisiones del jurado. ¿Quién será el próximo en perder la máscara? ¡Las apuestas están abiertas!

Los investigadores de la séptima temporada: Anahí, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras listos para descubrir quién se esconde tras las máscaras. / Foto: IG/quieneslamascara

¿Qué famosos han sido eliminados de ‘¿Quién es la máscara?’ 2025?

Con esta doble salida, en ‘¿Quién es la máscara?’ 2025? la lista de eliminados crece y ya incluye a celebridades de todo tipo: actrices, conductores, comediantes y hasta ganadores de realities. En orden de eliminación, así avanza la temporada:



Shiba Moon (1): Adamari López

Bebeee (2): Marlene Favela

Sonaja, Chupón y Bebé (3): Freddie y Germán Ortega

Monsqueeze (4): Jesús Ochoa

Rubby Gloss (5): Cynthia Klitbo

Mini Chang (6): Maribel Guardia

Tony Manguera (7): Julián Gil

Sonny Hámster (8): Odalys Ramírez

María Ovina (9): Wendy Guevara

Federico García (10): Rodrigo Murray

Samurái (11): Eduardo España

Capibara (12): Diego Klein

¿Qué personajes siguen en la competencia de ‘¿Quién es la Máscara? 2025’?

La contienda continúa con personajes de ¿Quién es la máscara?’ 2025? que han demostrado talento, estrategia y una habilidad impresionante para despistar tanto al público como a los investigadores. Estos son los concursantes que permanecen en la competencia:



Hieny Fer

Maestro Bops

Carro Ñero

Nocturna

TropiCoco

Metaliebre

Cada uno encara la recta final con mayor presión, ya que las pistas empiezan a volverse más reveladoras y los investigadores afinan más sus deducciones.