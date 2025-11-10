Juanpa Zurita y una influencer sufren aparatoso accidente que puso en riesgo su vida ¡Se volcaron! VIDEO

El influencer y creador de contenido Juanpa Zurita vivió momentos de angustia durante su más reciente viaje, luego de sufrir un accidente automovilístico mientras grababa material para su nuevo proyecto “La peor vuelta al mundo”. El youtuber, quien se encontraba acompañado por otra influencer, compartió en redes sociales las impactantes imágenes del momento en que el vehículo se volcó varias veces. ¿Cuál es su estado de salud?

¿Cómo fue el accidente que sufrió Juanpa Zurita?

En el video difundido en su cuenta de Instagram, el influencer Juanpa Zurita, muestra cómo disfrutaban de un paseo en un vehículo tipo RZR, uno de los modelos más usados para recorrer terrenos áridos, pues se encontraba en Marruecos. El ambiente parecía relajado hasta que, de un segundo a otro, el creador de contenido pierde el control del volante. La unidad se tambalea, da varias vueltas sobre la arena y termina completamente volcada.

El clip, grabado como parte de su serie documental, muestra la fuerza del accidente. “ Sí, casi me muero, y también Dani ” dijo Juanpa en el vídeo que compartió en sus redes.

El accidente ocurre mientras Zurita filmaba nuevos episodios de “La peor vuelta al mundo”, una producción estrenada en Disney Plus en la que el mexicano se propone dar la vuelta al mundo en un avión monomotor, acompañado por un piloto experto. En esta ocasión, Marruecos representaba una de las escalas más espectaculares del recorrido, pero terminó siendo escenario de uno de los sustos más fuertes del youtuber.

¿Quién acompañaba a Juanpa Zurita en el accidente y cuál es su estado de salud?

No es la primera vez que el creador de contenido, Juanpa Zurita, se involucra en actividades de alto riesgo. El también actor y empresario ha construido gran parte de su fama en torno a retos, viajes extremos y experiencias fuera de lo común, mostrando su gusto por la aventura.

Durante su visita a Marruecos, el actor era acompañado por Daniela Rodrice, una creadora de contenido mexicana que lleva desde 2017 compartiendo información sobre estilo de vida, belleza y comedia.

Tras el estreno del capítulo de “La peor vuelta al mundo”, Rodrice aprovechó el momento para comentar en sus redes sociales sobre el controversial hecho, y declaró que realmente fue una experiencia que “le cambió la vida”.

Daniela reveló que Zurita ya no quiso continuar manejando el razr tras el accidente, ya que él se encontraba asustadísimo.

Yo me lo traje de regreso, del desierto a donde teníamos que llegar. Pero nena, había un silencio en el camino, yo agarrando el volante con todo lo que me quedaba y el silencio total. Daniela Rodrice

Tras difundirse el video, las redes se llenaron de comentarios de preocupación y críticas. Algunos seguidores aplaudieron la transparencia del creador al mostrar el incidente tal cual ocurrió, mientras que otros cuestionaron la falta de medidas de seguridad durante la grabación.

¿Quién es el influencer Juanpa Zurita?

Juanpa Zurita dio sus primeros pasos en el mundo digital en 2013, cuando tenía apenas 17 años. Su debut ante el público ocurrió en Vine, la desaparecida plataforma de videos breves, donde se volvió popular gracias a su humor natural, carisma y situaciones cotidianas llenas de ingenio. Sus publicaciones se viralizaron con rapidez, lo que le permitió reunir en poco tiempo millones de seguidores en México y en diversos países de habla hispana.

En la actualidad, Zurita supera los 25 millones de seguidores en Instagram, cuenta con 10 millones en TikTok y cerca de 6 millones en YouTube, cifras que lo consolidan como uno de los influencers mexicanos más influyentes a nivel internacional.

Sin limitarse al ámbito digital, ha logrado expandir su carrera con gran éxito. En 2017 hizo su debut como actor en la producción original de Netflix “Luis Miguel: La serie”, interpretando a Alex, el hermano menor del famoso cantante, papel que le permitió ganar reconocimiento también dentro del mundo del entretenimiento tradicional.

Además, ha sobresalido como modelo de talla internacional, colaborando con marcas de lujo como Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y Calvin Klein, y participando en pasarelas de ciudades como Milán y París.

