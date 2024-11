Juanpa Zurita sorprende a sus seguidores con ultrasonido en mano ¿bebé en camino?

Juanpa Zurita puso las redes sociales de cabeza este domingo 10 de noviembre al revelar un sorprendente anuncio.

En una historia de Instagram, el influencer y actor publicó un clip de la comedia romántica “Una pequeña confusión”, donde Zurita participa y cuenta la historia de una pareja lucha por concebir y experimenta un giro inesperado.

Lo que dejó con el ojo cuadrado a sus seguidores fue que Juanpa insinuó ¿que podría estar esperando un hijo? La publicación la compartió con el mensaje: “¿Será acaso que esta película fue una señal de que llegaría un embarazo a mi vida?”, lo que de inmediato encendió las alarmas en sus fans y corrieron a su perfil a ver que se trataba. La sorpresa fue mayor ¡debutará como tío!

Juanpa Zurita revela que será tío por primera vez

Este domingo 10 de noviembre, el influencer compartió un carrete de fotografías y videos donde anuncia la gran noticia de que su hermana Paulina Zurita lo convertirá en tío.

La primera imagen aparecía él y su hermana sosteniendo un ultrasonido, unas botitas grises, un biberón y un pañalero de bebé.

En el segundo video, se le ve visiblemente emocionado y con los ojos llorosos mientras recibe la feliz noticia de su hermana y cuñado, quienes lo abrazan con fuerza.

En otro video se muestra cómo Juan simula cargar a su sobrino, cuando en realidad solo es el ultrasonido el que sostiene en manos y hace pucheros. El momento emotivo se opaca cuando su hermana le dice que tiene la imagen al revés.

Juanpa Zurita agradece a su hermana el “privilegio” de hacerlo tío

En el carrete de fotografías el influencer compartió un emotivo mensaje donde asegura que el tiempo natural de la vida los ha apremiado con un bebé luego de ser ellos quienes jugaban en casa de sus padres.

“Mi hermana @paumtzurita va a ser mamá y voy a ser tío. El tiempo en verdad se pasa volando - por más comentario de tío (porque ya soy) - es verdad. En que momento pasamos de estar en casa de mis papás, grabando cositas, molestándote @paumtzurita, a que ahora empieces tu propia familia con @aserralde “ Juanpa Zurita

Y añadió su sentir al respecto. Aunque también aseguró que él subiría a sus canales su reacción: “Qué bonito y qué privilegio poder compartir esto contigo. Gracias por hacerme parte. Sigo sin realmente procesar la noticia, pero es de las sensaciones más bonitas que he sentido en toda mi vida, difícil de poner en palabras porque es como si vieras un color nuevo”.

También aseguro que el amor que Pau, su hermana, siempre le dio no le deja duda alguna de que ahora como madre, sera la mejor: “Te amo Pilu, crecer a tu lado y haber vivido tu amor, tu guía, tu sentido de familia tan grande - estoy seguro que serás la mejor mamá del mundo - y yo - el peor tío jeje, ya me vi tirando mis peores chistes, llevándolo a aventuras que claramente no le darás permiso… en fin, este bebé tiene la fortuna de tener a una gran mujer como su mamá. Te amo!”

El capi Pérez, Lele Pons, Grettell Valdez y más celebridades felicitaron a los hermanos Zurita

En la sección de comentarios la noticia no paso desapercibida y colegas, amigos, familia y fanáticos comenzaron a felicitar a los hermanos influencers por la noticia.

“Wow estoy llorando también”- Grettell Valdez



“Qué chulada”. El capi Pérez



“Felicidades Pau!!”- Lele Pons



“Amoooooooo” - Jair Sánchez

¿Quién es Paola Zurita, la hermana de Juanpa que está en la dulce espera? ¡Su historia de amor!

Paola Zurita, la única hermana del famoso influencer Juanpa Zurita, es mucho más que una cara bonita en redes sociales. Además de ser una entrenadora certificada en ‘HeartMath’, una innovadora metodología que conecta el corazón con la mente para mejorar el bienestar emocional, Paola es una influencer que inspira a sus seguidores con su estilo de vida saludable y su enfoque en el bienestar integral. A sus 32 años, esta joven empresaria y coach de vida se casó con Alejandro Serralde en una espectacular ceremonia en la Hacienda Zotoluca, Hidalgo, el 19 de marzo de 2022. La boda, a la que asistieron alrededor de 150 invitados, fue un evento inolvidable en un entorno de lujo y naturaleza.

Ahora, tras 12 años juntos, anunciaron la feliz noticia en redes sociales con un emotivo video donde presumían que su familia ya estaba creciendo.