¡Juanpa Zurita ya es tío!: Nació la bebé de su hermana, Paola, y está vuelto loco de amor por su sobrina

El 22 de mayo será un día inolvidable para la familia Zurita, pues Paola, la hermana mayor de Juanpa, debutó en la maternidad y recibió a su pequeña. La familia compartió la buena nueva a través de las redes sociales el pasado domingo, 25 de mayo.

“Bienvenida al mundo (bebé) hermosa. El día más feliz de mi vida, inexplicable”, escribió Pau, como la conocen sus seguidores y amigos, a través de su cuenta de Instagram, donde también compartió las primeras fotos del nacimiento de su bebé.

Juanpa Zurita compartió amorosos mensajes para su nueva sobrina. / Redes sociales.

¿Quién es Paola Zurita, hermana del influencer Juanpa Zurita?

Paola Zurita es una influencer, creadora de contenido y emprendedora mexicana, conocida principalmente por ser la hermana del famoso influencer y actor Juanpa Zurita. Aunque inicialmente atrajo atención por su vínculo familiar, con el tiempo ha desarrollado su propia carrera en el mundo digital y del bienestar.

Es especialmente activa en Instagram, YouTube y TikTok, donde comparte rutinas de ejercicio, consejos de salud y mensajes de empoderamiento personal. A pesar de ser parte de una familia muy mediática, Paola ha buscado construir su identidad profesional de manera independiente, enfocándose en temas que realmente le apasionan, como el bienestar integral y la autoaceptación.

Paola está casada con Alejandro Serralde, un emprendedor, creador de contenido y consultor mexicano, conocido principalmente en redes sociales por su enfoque en temas de liderazgo, negocios, mentalidad positiva, productividad y desarrollo personal.

Paola Zurita está casada con el emprendedor y creador de contenido Alejandro Serralde. / Redes sociales.

¿Qué dijo Juanpa Zurita sobre el nacimiento de su sobrina?

A través de sus redes sociales, Juanpa Zurita compartió los detalles de su primer encuentro con la pequeña, a quien no pudo cargar todavía por medidas de seguridad, debido a que el influencer llegó de viaje.

“¡Oficialmente soy tío! No puedo esperar a cargarte pequeña”, escribió. Además explicó que debido a su viaje, el doctor sugirió que para conocer a la bebé, el influencer debía estar completamente limpio y usar cubrebocas, aunque no pudo cargarla por ahora.

“No podía no verte en tu llegada. ¡Bienvenida al mundo! Locura ver una criatura con menos de un día en esta tierra”, escribió el reconocido youtuber. Además, el feliz tío felicitó a su hermana y a su cuñado por la llegada de su hija. “Felicidades, Pau, ya eres mamá. ¡Te ves radiante! Aún no proceso como tú y Alejandro trajeron a este pequeño ser humano al mundo. Me vuela la cabeza. Ahora sí los chistes del tío van con todo (...) Mucho amor para esta nueva familia”, expresó Juanpa.

La dulce carta que Paola Zurita hizo para su bebé meses atrás

Meses antes la influencer escribió una emotiva carta rumbo al nacimiento de su hija, en donde se sinceró sobre cómo era para ella la etapa de la maternidad, así como lo mucho que extrañaría llevarla a todos lados en su vientre.

“Sin saberlo; y sin esperarlo me has hecho vivir una de las etapas más bonitas de mi vida Es increíble el sentimiento de poder amar, querer cuidar y proteger a toda costa sin ni siquiera conocerla. Gracias por hacerme mamá, Gracias por llegar a mi vida de la manera que llegaste, Gracias por escogernos como tus papás. Y sobre todo gracias por que desde la panza, gracias a tu llegada ya estoy aprendiendo muchísimo.

Gracias por llevarme a mi mayores miedos para poder observarlos y trabajarlos y recibirte de la manera más pura y hermosa posible, gracias por iluminarme de una emoción y ganas de ser mamá que ni yo conocía. Te espero con toda la emoción y ganas del mundo, tratando de que tu llegada sea sin expectativas, sin reglas, sin cumplir con estándares de nada ni nadie y sobre todo con muchísisimo goce y disfrute. Se que tu llegada me hará, nos hará (Alejandro y a mí) mejores seres humanos”, se lee en la amorosa misiva.